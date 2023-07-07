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В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.07.2023
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16:26 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/rezhim-1882836450.html
В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности
В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.07.2023
В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности
Власти Ставрополья ввели на территории края режим повышенной готовности из-за ожидаемых в ближайшие дни сильных дождей с градом и ветром, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:26
2023-07-07T16:26
ставропольский край
владимир владимиров
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Власти Ставрополья ввели на территории края режим повышенной готовности из-за ожидаемых в ближайшие дни сильных дождей с градом и ветром, сообщил губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале. "Поручил с сегодняшнего дня ввести в крае режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением. По прогнозам синоптиков, сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер могут обрушиться на Ставрополье с 8 по 10 июля", - написал Владимиров.Он добавил, что экстренные и коммунальные службы должны быть полностью готовы к работе в условиях непогоды, а главы муниципалитетов – быстро реагировать на изменения обстановки и на обращения людей.
https://ria.ru/20230706/pogoda-1882692081.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся ливней

© РИА Новости / Дмитрий Степанов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Власти Ставрополья ввели на территории края режим повышенной готовности из-за ожидаемых в ближайшие дни сильных дождей с градом и ветром, сообщил губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале.
"Поручил с сегодняшнего дня ввести в крае режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением. По прогнозам синоптиков, сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер могут обрушиться на Ставрополье с 8 по 10 июля", - написал Владимиров.
Он добавил, что экстренные и коммунальные службы должны быть полностью готовы к работе в условиях непогоды, а главы муниципалитетов – быстро реагировать на изменения обстановки и на обращения людей.
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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