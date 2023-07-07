https://ria.ru/20230707/rezhim-1882836450.html

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.07.2023

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности

Власти Ставрополья ввели на территории края режим повышенной готовности из-за ожидаемых в ближайшие дни сильных дождей с градом и ветром, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:26

2023-07-07T16:26

2023-07-07T16:26

ставропольский край

владимир владимиров

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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Власти Ставрополья ввели на территории края режим повышенной готовности из-за ожидаемых в ближайшие дни сильных дождей с градом и ветром, сообщил губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале. "Поручил с сегодняшнего дня ввести в крае режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением. По прогнозам синоптиков, сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер могут обрушиться на Ставрополье с 8 по 10 июля", - написал Владимиров.Он добавил, что экстренные и коммунальные службы должны быть полностью готовы к работе в условиях непогоды, а главы муниципалитетов – быстро реагировать на изменения обстановки и на обращения людей.

https://ria.ru/20230706/pogoda-1882692081.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставропольский край, владимир владимиров