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Число отрезанных от сообщения после ливня сел в Приморье выросло до девяти - РИА Новости, 07.07.2023
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05:18 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/primore-1882708062.html
Число отрезанных от сообщения после ливня сел в Приморье выросло до девяти
Число отрезанных от сообщения после ливня сел в Приморье выросло до девяти - РИА Новости, 07.07.2023
Число отрезанных от сообщения после ливня сел в Приморье выросло до девяти
Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморье после мощного циклона выросло до девяти, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:18
2023-07-07T05:18
михайловский район
уссурийский городской округ
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморье после мощного циклона выросло до девяти, сообщает правительство региона. Мощный циклон накрыл Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине Приморья за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. Дороги в крае во многих местах были затоплены. По данным на вечер четверга, из-за ливней было нарушено дорожное сообщение с шестью селами в трех районах. В Партизанском и Анучинском муниципальных округах ввели режим ЧС. "Пока без транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов. Для безопасного перемещения жителей продолжают работать две лодочные переправы. Из-за отсутствия связи с Лазовским округом нет полной информации о ситуации на дорогах в этом муниципалитете. Предварительно, остаются без транспортного сообщения такие населенные пункты, как Глазковка, Киевка, Преображение, Чистоводное", - говорится в сообщении. В Приамвтодоре РИА Новости уточнили, что с Лазовским округом нет телефонной связи. Также нет проезда к селам Слинкино, Романовский Ключ, Партизан в Партизанском муниципальном округе, селам Веселый и Скворцово в Анучинском округе. Переливы на дорогах есть на четырех участках в Лазовском муниципальном округе. В Михайловском районе - перелив на шестом километре дороги Михайловка – Васильевка. Объезд есть через Уссурийск. В Уссурийском городском округе ситуация улучшается. В Хасанском муниципальном округе проезда нет на 17-18-м километрах дороги Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово. Есть проезд со стороны села Барабаш. На дороге Раздольное – Хасан – Гвоздево тоже есть перелив глубиной 50 сантиметров, отрезанных населенных пунктов нет. Есть переливы на дорогах в Пограничном муниципальном округе. В Октябрьском муниципальном округе на 12 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава проезда нет для всех видов транспорта. Ситуация ухудшается. Уровень воды поднимается. В Партизанском муниципальном округе нет проезда на дороге Новолитовск – Васильевка и Бровничи − Тигровый.
https://ria.ru/20230706/elektrichestvo-1882491829.html
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михайловский район
уссурийский городской округ
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михайловский район, уссурийский городской округ, уссурийск, происшествия
Михайловский район, Уссурийский городской округ, Уссурийск, Происшествия
Число отрезанных от сообщения после ливня сел в Приморье выросло до девяти

Число отрезанных от дорожного сообщения после циклона сел в Приморье выросло до девяти

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморье после мощного циклона выросло до девяти, сообщает правительство региона.
Мощный циклон накрыл Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине Приморья за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. Дороги в крае во многих местах были затоплены. По данным на вечер четверга, из-за ливней было нарушено дорожное сообщение с шестью селами в трех районах. В Партизанском и Анучинском муниципальных округах ввели режим ЧС.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В ряде районов Приморья идет локальный ремонт энергообъектов после циклона
Вчера, 04:47
"Пока без транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов. Для безопасного перемещения жителей продолжают работать две лодочные переправы. Из-за отсутствия связи с Лазовским округом нет полной информации о ситуации на дорогах в этом муниципалитете. Предварительно, остаются без транспортного сообщения такие населенные пункты, как Глазковка, Киевка, Преображение, Чистоводное", - говорится в сообщении.
В Приамвтодоре РИА Новости уточнили, что с Лазовским округом нет телефонной связи.
Также нет проезда к селам Слинкино, Романовский Ключ, Партизан в Партизанском муниципальном округе, селам Веселый и Скворцово в Анучинском округе.
Переливы на дорогах есть на четырех участках в Лазовском муниципальном округе. В Михайловском районе - перелив на шестом километре дороги Михайловка – Васильевка. Объезд есть через Уссурийск.
В Уссурийском городском округе ситуация улучшается. В Хасанском муниципальном округе проезда нет на 17-18-м километрах дороги Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово. Есть проезд со стороны села Барабаш. На дороге Раздольное – Хасан – Гвоздево тоже есть перелив глубиной 50 сантиметров, отрезанных населенных пунктов нет.
Есть переливы на дорогах в Пограничном муниципальном округе. В Октябрьском муниципальном округе на 12 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава проезда нет для всех видов транспорта. Ситуация ухудшается. Уровень воды поднимается.
В Партизанском муниципальном округе нет проезда на дороге Новолитовск – Васильевка и Бровничи − Тигровый.
Дождь - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона
Вчера, 04:25
 
Михайловский районУссурийский городской округУссурийскПроисшествия
 
 
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