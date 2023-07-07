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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 07.07.2023
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08:08 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/pogoda-1882713556.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 07.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:08
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москва
погода
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура составит плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидают дожди, грозы и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖенщина переходит улицу по лужам в Москве
Женщина переходит улицу по лужам в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина переходит улицу по лужам в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура составит плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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