https://ria.ru/20230707/pogoda-1882713556.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 07.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:08

2023-07-07T08:08

2023-07-07T08:08

москва

погода

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура составит плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230707/zhara-1882697285.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода