https://ria.ru/20230707/pogoda-1882713556.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 07.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:08
2023-07-07T08:08
2023-07-07T08:08
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805127525_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_e572a35ad4e62bd0b366fe0a2a393824.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура составит плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230707/zhara-1882697285.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805127525_818:560:2802:2048_1920x0_80_0_0_0d9b3740f4dba16dfd9eb9ad301b2018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидают дожди, грозы и до 29 градусов тепла
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, до плюс 29 ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Алина Котилевская.
"Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура составит плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Невролог объяснил, у кого может болеть голова в жару