Рейтинг@Mail.ru
США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 07.07.2023 (обновлено: 22:06 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/pentagon-1882902764.html
США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов
США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов - РИА Новости, 07.07.2023
США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов
США обязали Киев протоколировать случаи применения передаваемых украинским военным кассетных боеприпасов, получив гарантии, что те не будут применяться в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:58
2023-07-07T22:06
в мире
сша
киев
министерство обороны сша
патрик райдер
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849748277_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_22584642bdcfa98c43993cfa2af9636f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США обязали Киев протоколировать случаи применения передаваемых украинским военным кассетных боеприпасов, получив гарантии, что те не будут применяться в районах с гражданским населением, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов, упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением, и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды", - сказал Райдер в ходе брифинга.
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882899551.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849748277_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_500e0260ced7d63f67b2ccb924349bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, министерство обороны сша, патрик райдер, пентагон
В мире, США, Киев, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Пентагон
США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США обязали Киев протоколировать случаи применения передаваемых украинским военным кассетных боеприпасов, получив гарантии, что те не будут применяться в районах с гражданским населением, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов, упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением, и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям
Вчера, 21:27
 
В миреСШАКиевМинистерство обороны СШАПатрик РайдерПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала