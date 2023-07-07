https://ria.ru/20230707/pentagon-1882902764.html

США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов - РИА Новости, 07.07.2023

США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

США обязали Киев протоколировать случаи применения передаваемых украинским военным кассетных боеприпасов, получив гарантии, что те не будут применяться в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:58

2023-07-07T21:58

2023-07-07T22:06

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США обязали Киев протоколировать случаи применения передаваемых украинским военным кассетных боеприпасов, получив гарантии, что те не будут применяться в районах с гражданским населением, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов, упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением, и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды", - сказал Райдер в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230707/belyydom-1882899551.html

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в мире, сша, киев, министерство обороны сша, патрик райдер, пентагон