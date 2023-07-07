Патриаршая комиссия призвала ускорить принятие закона о запрете смены пола
Патриаршая комиссия призвала власти ускорить принятие закона о запрете смены пола
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Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московского патриархата призывает представителей государственной власти, экспертов и широкую общественность добиться скорейшего принятия закона, запрещающего операции по смене пола.
"Патриаршая комиссия обеспокоена злонамеренными попытками дискредитировать концептуальные основы законодательной инициативы, направленной на запрет смены пола, и призывает представителей государственной власти, российских экспертов, широкую общественность обратить пристальное внимание на данную проблему и поддержать депутатов, инициировавших законопроект, и добиться его скорейшего принятия", - говорится в заявлении патриаршей комиссии, опубликованном на сайте Русской православной церкви в пятницу.
Патриаршая комиссия поддерживает данную законодательную инициативу и "отвергает попытки определенных политических сил препятствовать принятию законодательства, защищающего прирожденный пол человека, который мы считаем даром Божиим".
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"Распространение, особенно среди молодежи, антисемейных идеологий: смены пола, гомосексуализма, педофилии, абортов, проповедующих ненависть к детям, презрение к родителям, семьям и пренебрежительное отношение к беременности, является угрозой национальной безопасности государства, а также угрозой миру, стабильности и процветанию всего человечества в целом", - отмечается в заявлении.
Члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи подчеркнули, что "смена пола - один из инструментов, используемый в уничтожении репродуктивного потенциала народов, направленный на снижение численности населения"
Законопроект о запрете смены пола находится на стадии активной доработки, в июле он будет рассмотрен Госдумой во II чтении, заявила ранее РИА Новости член комитета ГД по охране здоровья Тамара Фролова.
Речь идет об инициативе, внесенной в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".
Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.