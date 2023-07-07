https://ria.ru/20230707/operatsiya-1882838999.html

Патриаршая комиссия призвала ускорить принятие закона о запрете смены пола

Патриаршая комиссия призвала ускорить принятие закона о запрете смены пола - РИА Новости, 07.07.2023

Патриаршая комиссия призвала ускорить принятие закона о запрете смены пола

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московского патриархата призывает представителей государственной власти, экспертов и широкую РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:34

2023-07-07T16:34

2023-07-07T16:34

вячеслав володин

госдума рф

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московского патриархата призывает представителей государственной власти, экспертов и широкую общественность добиться скорейшего принятия закона, запрещающего операции по смене пола. "Патриаршая комиссия обеспокоена злонамеренными попытками дискредитировать концептуальные основы законодательной инициативы, направленной на запрет смены пола, и призывает представителей государственной власти, российских экспертов, широкую общественность обратить пристальное внимание на данную проблему и поддержать депутатов, инициировавших законопроект, и добиться его скорейшего принятия", - говорится в заявлении патриаршей комиссии, опубликованном на сайте Русской православной церкви в пятницу. Патриаршая комиссия поддерживает данную законодательную инициативу и "отвергает попытки определенных политических сил препятствовать принятию законодательства, защищающего прирожденный пол человека, который мы считаем даром Божиим". "Распространение, особенно среди молодежи, антисемейных идеологий: смены пола, гомосексуализма, педофилии, абортов, проповедующих ненависть к детям, презрение к родителям, семьям и пренебрежительное отношение к беременности, является угрозой национальной безопасности государства, а также угрозой миру, стабильности и процветанию всего человечества в целом", - отмечается в заявлении. Члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи подчеркнули, что "смена пола - один из инструментов, используемый в уничтожении репродуктивного потенциала народов, направленный на снижение численности населения" Законопроект о запрете смены пола находится на стадии активной доработки, в июле он будет рассмотрен Госдумой во II чтении, заявила ранее РИА Новости член комитета ГД по охране здоровья Тамара Фролова. Речь идет об инициативе, внесенной в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

https://ria.ru/20230630/proekt-1881424798.html

https://ria.ru/20230707/rpts-1882705966.html

https://ria.ru/20230701/vyselenie-1881663114.html

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вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, московский патриархат