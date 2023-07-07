https://ria.ru/20230707/odnoklassniki-1882864974.html
Одноклассники помогут пользователям снять собственные шоу
Одноклассники помогут пользователям снять собственные шоу - РИА Новости, 07.07.2023
Одноклассники помогут пользователям снять собственные шоу
Одноклассники запускают проект для пользователей платформы, который даст им возможность выпустить свои оригинальные шоу эксклюзивно в соцсети. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:58
2023-07-07T17:58
2023-07-07T17:58
одноклассники.ru
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Одноклассники запускают проект для пользователей платформы, который даст им возможность выпустить свои оригинальные шоу эксклюзивно в соцсети. Авторы, которые придумают, опишут и защитят свои идеи, получат возможность бесплатно реализовать их на платформе ОК. Премьера шоу победителей состоится до конца 2023 года. Реализовать проекты соцсеть поможет совместно с командой профессиональных продюсеров, сценаристов, производителей и дистрибьюторов контента. Бюджет каждого шоу будет определяться индивидуально. Участвовать в конкурсе могут все пользователи социальной сети, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Подача заявок продлится до 15 августа. Идеи пользователей будет отбирать в несколько этапов профессиональное жюри из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента. Концепция шоу должна соответствовать одной из 13 фокусных и наиболее популярных тематик хобби пользователей, которые отражают позиционирование ОК как платформы для увлечений. После этого жюри определит финалистов для защиты проектов перед экспертами. Победители будут названы до конца третьего квартала этого года. Авторы выбранных идей присоединятся к команде, которая будет работать над воплощением их идеи и сопровождать их от этапа проработки сценария до финального продюсирования и продвижения на платформе ОК. Команда соцсети даст пользователям рекомендации по созданию контента в том числе с учетом алгоритмов ОК и интересов пользователей. Автор будет полностью вовлечен в процесс съемок, постановку и воплощение идеи.
https://ria.ru/20230630/odnoklassniki-1881384426.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одноклассники.ru
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Одноклассники запускают проект для пользователей платформы, который даст им возможность выпустить свои оригинальные шоу эксклюзивно в соцсети.
Авторы, которые придумают, опишут и защитят свои идеи, получат возможность бесплатно реализовать их на платформе ОК. Премьера шоу победителей состоится до конца 2023 года.
Одноклассники запустили темную тему для десктопа
Реализовать проекты соцсеть поможет совместно с командой профессиональных продюсеров, сценаристов, производителей и дистрибьюторов контента. Бюджет каждого шоу будет определяться индивидуально.
Участвовать в конкурсе могут все пользователи социальной сети, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Подача заявок продлится до 15 августа. Идеи пользователей будет отбирать в несколько этапов профессиональное жюри из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента.
Концепция шоу должна соответствовать одной из 13 фокусных и наиболее популярных тематик хобби пользователей, которые отражают позиционирование ОК как платформы для увлечений.
После этого жюри определит финалистов для защиты проектов перед экспертами. Победители будут названы до конца третьего квартала этого года. Авторы выбранных идей присоединятся к команде, которая будет работать над воплощением их идеи и сопровождать их от этапа проработки сценария до финального продюсирования и продвижения на платформе ОК.
Команда соцсети даст пользователям рекомендации по созданию контента в том числе с учетом алгоритмов ОК и интересов пользователей. Автор будет полностью вовлечен в процесс съемок, постановку и воплощение идеи.