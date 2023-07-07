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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 07.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/obstrel-1882710178.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по районам города 13 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:21
2023-07-07T06:21
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по районам города 13 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.40 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 05.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/trevoga-1882701494.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку 13 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по районам города 13 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.40 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 05.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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