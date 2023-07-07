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Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по районам города 13 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:21
2023-07-07T06:21
2023-07-07T06:21
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по районам города 13 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.40 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 05.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/trevoga-1882701494.html
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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку 13 снарядов "натовского" калибра