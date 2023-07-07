https://ria.ru/20230707/obstrel-1882710178.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по районам города 13 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T06:21

2023-07-07T06:21

2023-07-07T06:21

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по районам города 13 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.40 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 05.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/trevoga-1882701494.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина