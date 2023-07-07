https://ria.ru/20230707/obstrel-1882708780.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:40

2023-07-07T05:40

2023-07-07T05:40

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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в мире

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 04.15 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/yasinovataya-1882700041.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, в мире