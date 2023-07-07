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Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками - РИА Новости, 07.07.2023
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08:29 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/narkotiki-1882714866.html
Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками
Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками - РИА Новости, 07.07.2023
Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, в машине которого обнаружили мармелад с содержанием... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:29
2023-07-07T08:29
происшествия
казань
россия
ирина волк
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КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, в машине которого обнаружили мармелад с содержанием наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В результате осмотра машины оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами, общей массой более 650 граммов. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы", - сказала Волк. Позднее в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные "конфеты". По информации МВД, во время обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили мини-плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы. Они направлены для проведения экспертизы. Изъято 89 кустов растений, вес которых в высушенном виде составил порядка 1,5 килограмма, также изъято около 240 граммов готовой марихуаны и 200 миллилитров гашишного масла. По словам задержанного, он занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений. Затем выделял из них наркотическое средство, которое смешивал с желатином и разливал в формы для приготовления мармелада. Полученный таким образом продукт распространял с помощью тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере". Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230602/karasi-1875763794.html
https://ria.ru/20230413/narkotiki-1865023967.html
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происшествия, казань, россия, ирина волк
Происшествия, Казань, Россия, Ирина Волк
Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками

В Татарстане задержали жителя Казани, в машине которого нашли мармелад с наркотиками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, в машине которого обнаружили мармелад с содержанием наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате осмотра машины оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами, общей массой более 650 граммов. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы", - сказала Волк.
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Позднее в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные "конфеты".
По информации МВД, во время обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили мини-плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы. Они направлены для проведения экспертизы. Изъято 89 кустов растений, вес которых в высушенном виде составил порядка 1,5 килограмма, также изъято около 240 граммов готовой марихуаны и 200 миллилитров гашишного масла.
По словам задержанного, он занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений. Затем выделял из них наркотическое средство, которое смешивал с желатином и разливал в формы для приготовления мармелада. Полученный таким образом продукт распространял с помощью тайников-закладок.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере". Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияКазаньРоссияИрина Волк
 
 
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