https://ria.ru/20230707/narkotiki-1882714866.html

Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками

Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками - РИА Новости, 07.07.2023

Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, в машине которого обнаружили мармелад с содержанием... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:29

2023-07-07T08:29

2023-07-07T08:29

происшествия

казань

россия

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, в машине которого обнаружили мармелад с содержанием наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В результате осмотра машины оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами, общей массой более 650 граммов. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы", - сказала Волк. Позднее в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные "конфеты". По информации МВД, во время обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили мини-плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы. Они направлены для проведения экспертизы. Изъято 89 кустов растений, вес которых в высушенном виде составил порядка 1,5 килограмма, также изъято около 240 граммов готовой марихуаны и 200 миллилитров гашишного масла. По словам задержанного, он занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений. Затем выделял из них наркотическое средство, которое смешивал с желатином и разливал в формы для приготовления мармелада. Полученный таким образом продукт распространял с помощью тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере". Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230602/karasi-1875763794.html

https://ria.ru/20230413/narkotiki-1865023967.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, казань, россия, ирина волк