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На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/naemniki-1882833138.html
На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ
На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ
Около 100 французских наёмников воюют сейчас на Украине, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:16
2023-07-07T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
вооруженные силы украины
tiktok
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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Около 100 французских наёмников воюют сейчас на Украине, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование. "По информации RTL, примерно сто французов сражаются на Украине в настоящий момент", - говорится в сообщении радиостанции. В начале конфликта желание отправиться на Украину выразили 800 французов, однако только около половины на самом деле направились в зону боевых действий, передаёт RTL. Некоторые приехали на несколько дней, после чего вернулись во Францию, их радиостанция называет "бойцы TikTok", поскольку их целью было засветиться в соцсетях. Другие продержались более длительное время, третьи – приехали на Украину, вернулись домой, а затем вновь отправились в зону конфликта, сообщает RTL. В основном это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, которые "находятся в поиске смысла и цели в жизни", при этом более трети из них "близки" к ультраправым убеждениям, а некоторые, "очевидно, неонацисты" передаёт радиостанция. По данным RTL, около десяти французских наёмников погибли на поле боя. Как отмечается в материале, похожая ситуация обстоит и с наемниками из других стран. Все они проходят проверку украинских властей и попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ, по которому им платят примерно по 500 евро в месяц и до трёх тысяч за нахождение на передовой, передаёт RTL. При этом в легион берут очень мало простых добровольцев, поскольку украинские войска набирают людей, которые уже участвовали в боевых действиях, умеют обращаться с оружием и имеют военную подготовку, отмечает радиостанция. Однако французским наемникам приходится самим закупать оружие, поскольку украинская армия не может обеспечить всех вооружением. Один из бойцов, пожелавший сохранить анонимность, рассказал RTL, что приехал на Украину в начале конфликта и потратил почти 50 тысяч евро, а кто-то даже приобретает машины, чтобы отправиться на фронт. Некоторые тратят деньги на это из своих карманов, а другие начинают сбор средств онлайн, отмечает радиостанция. В конце мая Следственный комитет России сообщал, что более 2 тысяч иностранцев из 70 стран воюют против РФ на стороне Украины.
https://ria.ru/20230706/naemnik-1882615994.html
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в мире, украина, россия, франция, вооруженные силы украины, tiktok
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины, TikTok
На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ

RTL: в ВСУ воюют около ста французских наемников, многие из которых близки к ультраправым

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Около 100 французских наёмников воюют сейчас на Украине, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
"По информации RTL, примерно сто французов сражаются на Украине в настоящий момент", - говорится в сообщении радиостанции.
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В начале конфликта желание отправиться на Украину выразили 800 французов, однако только около половины на самом деле направились в зону боевых действий, передаёт RTL.
Некоторые приехали на несколько дней, после чего вернулись во Францию, их радиостанция называет "бойцы TikTok", поскольку их целью было засветиться в соцсетях. Другие продержались более длительное время, третьи – приехали на Украину, вернулись домой, а затем вновь отправились в зону конфликта, сообщает RTL.
В основном это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, которые "находятся в поиске смысла и цели в жизни", при этом более трети из них "близки" к ультраправым убеждениям, а некоторые, "очевидно, неонацисты" передаёт радиостанция.
По данным RTL, около десяти французских наёмников погибли на поле боя.
Как отмечается в материале, похожая ситуация обстоит и с наемниками из других стран. Все они проходят проверку украинских властей и попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ, по которому им платят примерно по 500 евро в месяц и до трёх тысяч за нахождение на передовой, передаёт RTL.
При этом в легион берут очень мало простых добровольцев, поскольку украинские войска набирают людей, которые уже участвовали в боевых действиях, умеют обращаться с оружием и имеют военную подготовку, отмечает радиостанция.
Однако французским наемникам приходится самим закупать оружие, поскольку украинская армия не может обеспечить всех вооружением. Один из бойцов, пожелавший сохранить анонимность, рассказал RTL, что приехал на Украину в начале конфликта и потратил почти 50 тысяч евро, а кто-то даже приобретает машины, чтобы отправиться на фронт. Некоторые тратят деньги на это из своих карманов, а другие начинают сбор средств онлайн, отмечает радиостанция.
В конце мая Следственный комитет России сообщал, что более 2 тысяч иностранцев из 70 стран воюют против РФ на стороне Украины.
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