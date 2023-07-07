https://ria.ru/20230707/naemniki-1882833138.html

На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ

На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023

На Украине воюют около ста французских наемников, пишут СМИ

Около 100 французских наёмников воюют сейчас на Украине, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:16

2023-07-07T16:16

2023-07-07T16:16

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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Около 100 французских наёмников воюют сейчас на Украине, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование. "По информации RTL, примерно сто французов сражаются на Украине в настоящий момент", - говорится в сообщении радиостанции. В начале конфликта желание отправиться на Украину выразили 800 французов, однако только около половины на самом деле направились в зону боевых действий, передаёт RTL. Некоторые приехали на несколько дней, после чего вернулись во Францию, их радиостанция называет "бойцы TikTok", поскольку их целью было засветиться в соцсетях. Другие продержались более длительное время, третьи – приехали на Украину, вернулись домой, а затем вновь отправились в зону конфликта, сообщает RTL. В основном это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, которые "находятся в поиске смысла и цели в жизни", при этом более трети из них "близки" к ультраправым убеждениям, а некоторые, "очевидно, неонацисты" передаёт радиостанция. По данным RTL, около десяти французских наёмников погибли на поле боя. Как отмечается в материале, похожая ситуация обстоит и с наемниками из других стран. Все они проходят проверку украинских властей и попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ, по которому им платят примерно по 500 евро в месяц и до трёх тысяч за нахождение на передовой, передаёт RTL. При этом в легион берут очень мало простых добровольцев, поскольку украинские войска набирают людей, которые уже участвовали в боевых действиях, умеют обращаться с оружием и имеют военную подготовку, отмечает радиостанция. Однако французским наемникам приходится самим закупать оружие, поскольку украинская армия не может обеспечить всех вооружением. Один из бойцов, пожелавший сохранить анонимность, рассказал RTL, что приехал на Украину в начале конфликта и потратил почти 50 тысяч евро, а кто-то даже приобретает машины, чтобы отправиться на фронт. Некоторые тратят деньги на это из своих карманов, а другие начинают сбор средств онлайн, отмечает радиостанция. В конце мая Следственный комитет России сообщал, что более 2 тысяч иностранцев из 70 стран воюют против РФ на стороне Украины.

https://ria.ru/20230706/naemnik-1882615994.html

https://ria.ru/20230702/naemnik-1881795729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, франция, вооруженные силы украины, tiktok