https://ria.ru/20230707/muzey-1882733030.html

Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке

Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке - РИА Новости, 07.07.2023

Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке

Новое общественное пространство Третьяковской галереи открыли во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры России. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:38

2023-07-07T11:38

2023-07-07T11:38

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Новое общественное пространство Третьяковской галереи открыли во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры России."Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства", – уточняется в публикации.Площадка расположена по адресу улица Алеутская, 15.Над дизайном работала местная студия Алексея Лаптева. Он указывает на связь нового пространства с историческим зданием галереи.В распоряжении гостей есть библиотека. Здесь также можно послушать лекции по истории искусства и музейному делу. Планируются мастер-классы и творческие встречи."Искусство логистики – логистика искусства" – первая экспозиция в новом пространстве.Ранее сообщалось об открытии выставки "У них под каблучками — звезды!". Она посвящена женщинам-космонавтам. В экспозиции принадлежащие им предметы.

https://ria.ru/20230704/vystavka-1882167438.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владивосток, третьяковская галерея, музеи, выставки, куда сходить , что посмотреть