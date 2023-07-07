Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке
Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке на улице Алеутской
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФКультурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Новое общественное пространство Третьяковской галереи открыли во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры России.
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"Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства", – уточняется в публикации.
Площадка расположена по адресу улица Алеутская, 15.
Над дизайном работала местная студия Алексея Лаптева. Он указывает на связь нового пространства с историческим зданием галереи.
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФКультурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
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© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФКультурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
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Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
1 из 2
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
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В распоряжении гостей есть библиотека. Здесь также можно послушать лекции по истории искусства и музейному делу. Планируются мастер-классы и творческие встречи.
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