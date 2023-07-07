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Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке - РИА Новости, 07.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:38 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/muzey-1882733030.html
Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке
Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке - РИА Новости, 07.07.2023
Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке
Новое общественное пространство Третьяковской галереи открыли во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры России. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:38
2023-07-07T11:38
культура
новости культуры
владивосток
третьяковская галерея
музеи
выставки
куда сходить
что посмотреть
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Новое общественное пространство Третьяковской галереи открыли во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры России."Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства", – уточняется в публикации.Площадка расположена по адресу улица Алеутская, 15.Над дизайном работала местная студия Алексея Лаптева. Он указывает на связь нового пространства с историческим зданием галереи.В распоряжении гостей есть библиотека. Здесь также можно послушать лекции по истории искусства и музейному делу. Планируются мастер-классы и творческие встречи."Искусство логистики – логистика искусства" – первая экспозиция в новом пространстве.Ранее сообщалось об открытии выставки "У них под каблучками — звезды!". Она посвящена женщинам-космонавтам. В экспозиции принадлежащие им предметы.
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новости культуры, владивосток, третьяковская галерея, музеи, выставки, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Владивосток, Третьяковская галерея, Музеи, Выставки, куда сходить , что посмотреть
Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке

Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке на улице Алеутской

© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФКультурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Новое общественное пространство Третьяковской галереи открыли во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры России.
«
"Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства", – уточняется в публикации.
Площадка расположена по адресу улица Алеутская, 15.
Над дизайном работала местная студия Алексея Лаптева. Он указывает на связь нового пространства с историческим зданием галереи.
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФКультурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФ
1 из 2
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФКультурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФ
2 из 2
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФ
1 из 2
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства
© Фото : пресс-служба Министерства культуры РФ
2 из 2
В распоряжении гостей есть библиотека. Здесь также можно послушать лекции по истории искусства и музейному делу. Планируются мастер-классы и творческие встречи.
"Искусство логистики – логистика искусства" – первая экспозиция в новом пространстве.
Ранее сообщалось об открытии выставки "У них под каблучками — звезды!". Она посвящена женщинам-космонавтам. В экспозиции принадлежащие им предметы.
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