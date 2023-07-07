https://ria.ru/20230707/moldaviya-1882831274.html

Экс-президент Молдавии назвал выход из соглашений с СНГ глупостью

Экс-президент Молдавии назвал выход из соглашений с СНГ глупостью - РИА Новости, 07.07.2023

Экс-президент Молдавии назвал выход из соглашений с СНГ глупостью

Молдавия должна ориентироваться на национальные интересы, решение правящей партии о выходе из соглашений с СНГ и денонсации конвенции Межпарламентской ассамблеи РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:06

2023-07-07T16:06

2023-07-07T16:06

молдавия

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майя санду

владимир воронин

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КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Молдавия должна ориентироваться на национальные интересы, решение правящей партии о выходе из соглашений с СНГ и денонсации конвенции Межпарламентской ассамблеи Содружества является "глупостью", заявил на брифинге экс-президент республики, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин. В повестку парламента внесен проект денонсации соглашения о взаимодействии стран СНГ в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, власти намерены денонсировать конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ. "Решение о выходе из многих соглашений со странами СНГ, в том числе из Межпарламентской ассамблеи Содружества - не единственная глупость, совершенная парламентским большинством. Мы знаем, для кого они работают, для чего делают такие вещи, пользуясь крайне серьезной международной обстановкой", - отметил Воронин. Он напомнил, что для Молдавии важна не столько политическая, сколько экономическая и социальная части сотрудничества в рамках СНГ. "Для нас, для Республики Молдова, очень важны экономические и социальные аспекты. Не говоря уже о том, что очень многие наши граждане работают на пространстве СНГ – в Российской Федерации, конечно, большинство из них, а также в Казахстане, в Беларуси, во многих других странах, входящих в СНГ, где трудится молдавская диаспора. Мы должны ориентироваться не на политику, а на наши национальные интересы", - сказал экс-президент. Он подчеркнул, что партия выступает категорически против прекращения участия Молдавии в этих международных институтах, которые "до сих пор приносят хорошие дивиденды нашим гражданам и стране в целом". Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876826413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, майя санду, владимир воронин, снг, в мире