https://ria.ru/20230707/mikroavtobusy-1882827909.html
В Ростовской области 16 больших семей получили микроавтобусы
В Ростовской области 16 больших семей получили микроавтобусы - РИА Новости, 07.07.2023
В Ростовской области 16 больших семей получили микроавтобусы
Шестнадцать многодетных семей в Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:56
2023-07-07T15:56
2023-07-07T15:56
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
андрей пучков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Шестнадцать многодетных семей в Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. "Сегодня, 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, 16 донских многодетных семей получили микроавтобусы. Ключи от новых машин по поручению главы региона Василия Голубева передал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков", - говорится в сообщении. Микроавтобусы приобретены для семей, в которых воспитывается восемь и более детей, из Неклиновского, Семикаракорского, Аксайского, Кагальницкого, Багаевского, Азовского, Красносулинского, Белокалитвинского районов, Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Батайска и Волгодонска. Для собравшихся была подготовлена праздничная программа: организованы игры с аниматорами, мастер-классы, фото-зона, шоу мыльных пузырей. Также все желающие смогли посетить экскурсию в историческом парке "Россия - моя история". Мера поддержки многодетных семей - право на получение микроавтобуса - была возобновлена в Ростовской области по поручению губернатора региона с 1 января 2020 года. Получить микроавтобус могут малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. "В этом году автомобили получили 27 многодетных семей нашей области. Всего за время работы программы новый транспорт появился более чем в 150 семьях", - отметил Пучков. По словам первого зампредседателя законодательного собрания области - председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева, Россия является поддерживающим семейственность государством, ориентированным на поддержку его детей, сбережение передаваемых из поколения в поколение традиций. "Именно в семье закладываются основы воспитания будущего гражданина", - подчеркнул он. В Ростовской области действует система мер поддержки материнства и детства. Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей.
https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, андрей пучков
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Андрей Пучков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Шестнадцать многодетных семей в Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, 16 донских многодетных семей получили микроавтобусы. Ключи от новых машин по поручению главы региона Василия Голубева
передал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков
", - говорится в сообщении.
Микроавтобусы приобретены для семей, в которых воспитывается восемь и более детей, из Неклиновского, Семикаракорского, Аксайского, Кагальницкого, Багаевского, Азовского, Красносулинского, Белокалитвинского районов
, Ростова-на-Дону
, Новошахтинска
, Батайска
и Волгодонска
.
Для собравшихся была подготовлена праздничная программа: организованы игры с аниматорами, мастер-классы, фото-зона, шоу мыльных пузырей. Также все желающие смогли посетить экскурсию в историческом парке "Россия - моя история".
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Мера поддержки многодетных семей - право на получение микроавтобуса - была возобновлена в Ростовской области по поручению губернатора региона с 1 января 2020 года. Получить микроавтобус могут малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.
"В этом году автомобили получили 27 многодетных семей нашей области. Всего за время работы программы новый транспорт появился более чем в 150 семьях", - отметил Пучков.
По словам первого зампредседателя законодательного собрания области - председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева
, Россия
является поддерживающим семейственность государством, ориентированным на поддержку его детей, сбережение передаваемых из поколения в поколение традиций. "Именно в семье закладываются основы воспитания будущего гражданина", - подчеркнул он.
В Ростовской области действует система мер поддержки материнства и детства. Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей.
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