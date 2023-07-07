https://ria.ru/20230707/mikroavtobusy-1882827909.html

В Ростовской области 16 больших семей получили микроавтобусы

В Ростовской области 16 больших семей получили микроавтобусы - РИА Новости, 07.07.2023

В Ростовской области 16 больших семей получили микроавтобусы

Шестнадцать многодетных семей в Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:56

2023-07-07T15:56

2023-07-07T15:56

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

андрей пучков

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Шестнадцать многодетных семей в Ростовской области получили новые микроавтобусы, сообщает правительство региона. "Сегодня, 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, 16 донских многодетных семей получили микроавтобусы. Ключи от новых машин по поручению главы региона Василия Голубева передал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков", - говорится в сообщении. Микроавтобусы приобретены для семей, в которых воспитывается восемь и более детей, из Неклиновского, Семикаракорского, Аксайского, Кагальницкого, Багаевского, Азовского, Красносулинского, Белокалитвинского районов, Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Батайска и Волгодонска. Для собравшихся была подготовлена праздничная программа: организованы игры с аниматорами, мастер-классы, фото-зона, шоу мыльных пузырей. Также все желающие смогли посетить экскурсию в историческом парке "Россия - моя история". Мера поддержки многодетных семей - право на получение микроавтобуса - была возобновлена в Ростовской области по поручению губернатора региона с 1 января 2020 года. Получить микроавтобус могут малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. "В этом году автомобили получили 27 многодетных семей нашей области. Всего за время работы программы новый транспорт появился более чем в 150 семьях", - отметил Пучков. По словам первого зампредседателя законодательного собрания области - председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева, Россия является поддерживающим семейственность государством, ориентированным на поддержку его детей, сбережение передаваемых из поколения в поколение традиций. "Именно в семье закладываются основы воспитания будущего гражданина", - подчеркнул он. В Ростовской области действует система мер поддержки материнства и детства. Различными мерами социальной поддержки в Ростовской области пользуются 49,3 тысячи семей, в которых воспитывается трое и более детей.

https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html

https://ria.ru/20230703/vystavka-1881854543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, ростов-на-дону, андрей пучков