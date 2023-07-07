https://ria.ru/20230707/medoborudovanie-1882888725.html
Воробьев: в Подмосковье появилось 38 единиц тяжелого медоборудования
Воробьев: в Подмосковье появилось 38 единиц тяжелого медоборудования - РИА Новости, 07.07.2023
Воробьев: в Подмосковье появилось 38 единиц тяжелого медоборудования
С начала текущего года в медицинских организациях Московской области установили 38 единиц тяжелого медоборудования, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:54
2023-07-07T19:54
2023-07-07T19:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. С начала текущего года в медицинских организациях Московской области установили 38 единиц тяжелого медоборудования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В регионе продолжается работа по оснащению современной медицинской техникой больниц, поликлиник и амбулаторий. "Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей – это первичное звено. Поэтому продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы на селе, в марте следующего года введем долгожданную детскую областную больницу в Красногорске. Ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием - в том числе, заменяем аналоговое на цифровое", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он добавил, что новые рентгены, КТ, МРТ, маммографы, ангиографы и флюорографы появились в Дубне, Коломне, Клину, Подольске, Жуковском, Люберцах, Рузе и в других округах. По данным пресс-службы, оборудование было закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена. Так, в Клинской областной больнице появились два новых цифровых рентгеновских аппарата отечественного производства. Один – в детском стационаре, а второй – во взрослой поликлинике. Они позволяют получать высокое качество изображения при низкой лучевой нагрузке, а результаты отображаются в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг". Как отмечается в сообщении, во взрослой поликлинике на улице Карла Маркса в Дубне установили МРТ. В поликлинике №1 на улице 9 мая появился новый цифровой рентген. Также современная ангиографическая система нового поколения стоимостью более 90 миллионов рублей поступила в Люберецкую областную больницу. В Коломенской больнице установили новый аппарат КТ. Такие же аппараты начали работать в Пушкинской, Подольской и Электростальской больницах. С начала 2023 года в подмосковные медорганизации поставили 24 рентгеновских аппарата, пять КТ, четыре ангиографа, три маммографа, МРТ и флюорограф.
https://ria.ru/20230331/medoborudovanie-1862187861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. С начала текущего года в медицинских организациях Московской области установили 38 единиц тяжелого медоборудования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
В регионе продолжается работа по оснащению современной медицинской техникой больниц, поликлиник и амбулаторий.
"Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей – это первичное звено. Поэтому продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы на селе, в марте следующего года введем долгожданную детскую областную больницу в Красногорске
. Ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием - в том числе, заменяем аналоговое на цифровое", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева
.
Он добавил, что новые рентгены, КТ, МРТ, маммографы, ангиографы и флюорографы появились в Дубне
, Коломне
, Клину
, Подольске
, Жуковском
, Люберцах
, Рузе
и в других округах.
По данным пресс-службы, оборудование было закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена.
Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования
Так, в Клинской областной больнице появились два новых цифровых рентгеновских аппарата отечественного производства. Один – в детском стационаре, а второй – во взрослой поликлинике. Они позволяют получать высокое качество изображения при низкой лучевой нагрузке, а результаты отображаются в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг".
Как отмечается в сообщении, во взрослой поликлинике на улице Карла Маркса
в Дубне установили МРТ. В поликлинике №1 на улице 9 мая появился новый цифровой рентген. Также современная ангиографическая система нового поколения стоимостью более 90 миллионов рублей поступила в Люберецкую областную больницу.
В Коломенской больнице установили новый аппарат КТ. Такие же аппараты начали работать в Пушкинской, Подольской и Электростальской больницах.
С начала 2023 года в подмосковные медорганизации поставили 24 рентгеновских аппарата, пять КТ, четыре ангиографа, три маммографа, МРТ и флюорограф.