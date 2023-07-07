https://ria.ru/20230707/medoborudovanie-1882888725.html

Воробьев: в Подмосковье появилось 38 единиц тяжелого медоборудования

Воробьев: в Подмосковье появилось 38 единиц тяжелого медоборудования - РИА Новости, 07.07.2023

Воробьев: в Подмосковье появилось 38 единиц тяжелого медоборудования

С начала текущего года в медицинских организациях Московской области установили 38 единиц тяжелого медоборудования, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T19:54

2023-07-07T19:54

2023-07-07T19:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882888411_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_b14bc8ae06e1cca00db3a99a4237282e.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. С начала текущего года в медицинских организациях Московской области установили 38 единиц тяжелого медоборудования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В регионе продолжается работа по оснащению современной медицинской техникой больниц, поликлиник и амбулаторий. "Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей – это первичное звено. Поэтому продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы на селе, в марте следующего года введем долгожданную детскую областную больницу в Красногорске. Ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием - в том числе, заменяем аналоговое на цифровое", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он добавил, что новые рентгены, КТ, МРТ, маммографы, ангиографы и флюорографы появились в Дубне, Коломне, Клину, Подольске, Жуковском, Люберцах, Рузе и в других округах. По данным пресс-службы, оборудование было закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена. Так, в Клинской областной больнице появились два новых цифровых рентгеновских аппарата отечественного производства. Один – в детском стационаре, а второй – во взрослой поликлинике. Они позволяют получать высокое качество изображения при низкой лучевой нагрузке, а результаты отображаются в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг". Как отмечается в сообщении, во взрослой поликлинике на улице Карла Маркса в Дубне установили МРТ. В поликлинике №1 на улице 9 мая появился новый цифровой рентген. Также современная ангиографическая система нового поколения стоимостью более 90 миллионов рублей поступила в Люберецкую областную больницу. В Коломенской больнице установили новый аппарат КТ. Такие же аппараты начали работать в Пушкинской, Подольской и Электростальской больницах. С начала 2023 года в подмосковные медорганизации поставили 24 рентгеновских аппарата, пять КТ, четыре ангиографа, три маммографа, МРТ и флюорограф.

https://ria.ru/20230331/medoborudovanie-1862187861.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев