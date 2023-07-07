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В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых - РИА Новости, 07.07.2023
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17:09 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/kongress-1882851070.html
В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых
В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых - РИА Новости, 07.07.2023
В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых
Заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:09
2023-07-07T17:09
россия
антон кобяков
ано "национальные приоритеты"
москва
хабаровск
оон
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по проведению в РФ Десятилетия науки и технологий прошло в Москве под руководством советника президента России Антона Кобякова, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс пройдет 28-30 ноября 2023 года в парке науки и искусств "Сириус" на федеральной территории Сириус. Организаторы — фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и АНО "Национальные приоритеты". "III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 годах. Необходимо тщательным образом проработать вопросы подготовки Конгресса, чтобы сделать его еще более наполненным и запоминающимся. В этом году мы расширили географию мероприятий-спутников Конгресса, активно работаем с молодежными лидерами. Так, Friends for Leadership получили Специальный консультативный статус ЭКОСОС ООН, и мы будем рады рассмотреть их возможное участие в Конгрессе", - приводятся в сообщении слова Кобякова. По данным пресс-службы, повестка встречи включала обсуждение организационных вопросов, касающихся подготовки деловой программы, работы с участниками, медиаобеспечения, международного сотрудничества, подготовки площадки, реализации противоэпидемиологических мер. Кроме того, участники рабочей группы обсудили организацию мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых, которые пройдут в сентябре 2023 года в Хабаровске и в октябре 2023 года в Перми и Астрахани. Каждое из мероприятий примет до 100 ученых и модераторов, которые представят свои исследования по задачам, заявленным регионами. Как отмечается в сообщении, в ходе встречи также затронули вопросы создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками Конгресса для сохранения глубокого погружения в повестку мероприятия. В частности, планируется привлекать постоянных участников как экспертов по формированию предложений в программу Конгресса. Для вовлечения молодых ученых в постоянную работу на мероприятии планируется внедрить "Знаки отличия" - размещение пиктограммы на бейджах – для тех, кто принимает участие в мероприятии три и более раз.
https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html
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россия, антон кобяков, ано "национальные приоритеты", москва, хабаровск, оон, фонд "росконгресс"
Россия, Антон Кобяков, АНО "Национальные приоритеты", Москва, Хабаровск, ООН, Фонд "Росконгресс"
В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых

В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых

© Фото : фонд РосконгрессКонгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : фонд Росконгресс
Конгресс молодых ученых. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по проведению в РФ Десятилетия науки и технологий прошло в Москве под руководством советника президента России Антона Кобякова, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Конгресс пройдет 28-30 ноября 2023 года в парке науки и искусств "Сириус" на федеральной территории Сириус. Организаторы — фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и АНО "Национальные приоритеты".
Участники Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе"
23 июня, 16:35
«
"III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 годах. Необходимо тщательным образом проработать вопросы подготовки Конгресса, чтобы сделать его еще более наполненным и запоминающимся. В этом году мы расширили географию мероприятий-спутников Конгресса, активно работаем с молодежными лидерами. Так, Friends for Leadership получили Специальный консультативный статус ЭКОСОС ООН, и мы будем рады рассмотреть их возможное участие в Конгрессе", - приводятся в сообщении слова Кобякова.
По данным пресс-службы, повестка встречи включала обсуждение организационных вопросов, касающихся подготовки деловой программы, работы с участниками, медиаобеспечения, международного сотрудничества, подготовки площадки, реализации противоэпидемиологических мер.
Кроме того, участники рабочей группы обсудили организацию мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых, которые пройдут в сентябре 2023 года в Хабаровске и в октябре 2023 года в Перми и Астрахани. Каждое из мероприятий примет до 100 ученых и модераторов, которые представят свои исследования по задачам, заявленным регионами.
Как отмечается в сообщении, в ходе встречи также затронули вопросы создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками Конгресса для сохранения глубокого погружения в повестку мероприятия. В частности, планируется привлекать постоянных участников как экспертов по формированию предложений в программу Конгресса. Для вовлечения молодых ученых в постоянную работу на мероприятии планируется внедрить "Знаки отличия" - размещение пиктограммы на бейджах – для тех, кто принимает участие в мероприятии три и более раз.
Участники конгресса молодых ученых Беларуси и России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным
29 марта, 15:54
 
РоссияАнтон КобяковАНО "Национальные приоритеты"МоскваХабаровскООНФонд "Росконгресс"
 
 
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