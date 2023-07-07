https://ria.ru/20230707/kongress-1882851070.html

В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых

В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых - РИА Новости, 07.07.2023

В Москве обсудили подготовку к III Конгрессу молодых ученых

Заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:09

2023-07-07T17:09

2023-07-07T17:09

россия

антон кобяков

ано "национальные приоритеты"

москва

хабаровск

оон

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по проведению в РФ Десятилетия науки и технологий прошло в Москве под руководством советника президента России Антона Кобякова, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс пройдет 28-30 ноября 2023 года в парке науки и искусств "Сириус" на федеральной территории Сириус. Организаторы — фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и АНО "Национальные приоритеты". "III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 годах. Необходимо тщательным образом проработать вопросы подготовки Конгресса, чтобы сделать его еще более наполненным и запоминающимся. В этом году мы расширили географию мероприятий-спутников Конгресса, активно работаем с молодежными лидерами. Так, Friends for Leadership получили Специальный консультативный статус ЭКОСОС ООН, и мы будем рады рассмотреть их возможное участие в Конгрессе", - приводятся в сообщении слова Кобякова. По данным пресс-службы, повестка встречи включала обсуждение организационных вопросов, касающихся подготовки деловой программы, работы с участниками, медиаобеспечения, международного сотрудничества, подготовки площадки, реализации противоэпидемиологических мер. Кроме того, участники рабочей группы обсудили организацию мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых, которые пройдут в сентябре 2023 года в Хабаровске и в октябре 2023 года в Перми и Астрахани. Каждое из мероприятий примет до 100 ученых и модераторов, которые представят свои исследования по задачам, заявленным регионами. Как отмечается в сообщении, в ходе встречи также затронули вопросы создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками Конгресса для сохранения глубокого погружения в повестку мероприятия. В частности, планируется привлекать постоянных участников как экспертов по формированию предложений в программу Конгресса. Для вовлечения молодых ученых в постоянную работу на мероприятии планируется внедрить "Знаки отличия" - размещение пиктограммы на бейджах – для тех, кто принимает участие в мероприятии три и более раз.

https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html

https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html

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россия, антон кобяков, ано "национальные приоритеты", москва, хабаровск, оон, фонд "росконгресс"