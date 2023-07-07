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"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина - РИА Новости, 07.07.2023
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06:17 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/kommunisty-1882710020.html
"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина
"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина - РИА Новости, 07.07.2023
"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина
Партия "Коммунисты России" предложила Банку России разместить на валюте БРИКС портреты Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы, сообщил РИА... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:17
2023-07-07T06:17
мао цзэдун
брикс
коммунисты россии
центральный банк рф (цб рф)
нельсон мандела
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предложила Банку России разместить на валюте БРИКС портреты Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, и сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах. "Партия Коммунисты России направила конгрессу Банка России, где дискутируется вопрос о создании единой валюты БРИКС, письмо с предложением нанести на купюры такой валюты портреты Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы", - заявил Малинкович. Политик добавил, что, по его задумке, другие страны могут предложить и свои исторические персоны, чьи портреты могу появиться на купюрах. "Главное, чтобы это были исторические личности, которые противостояли Западу", - подчеркнул Малинкович.
https://ria.ru/20230706/valyuta-1882655745.html
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мао цзэдун, брикс, коммунисты россии, центральный банк рф (цб рф), нельсон мандела, иосиф сталин (джугашвили)
Мао Цзэдун, БРИКС, Коммунисты России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Нельсон Мандела, Иосиф Сталин (Джугашвили)
"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина

"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портреты Сталина и Манделы

© РИА Новости / Свердлов | Перейти в медиабанк Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Свердлов
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Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предложила Банку России разместить на валюте БРИКС портреты Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, и сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах.
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"Партия Коммунисты России направила конгрессу Банка России, где дискутируется вопрос о создании единой валюты БРИКС, письмо с предложением нанести на купюры такой валюты портреты Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы", - заявил Малинкович.
Политик добавил, что, по его задумке, другие страны могут предложить и свои исторические персоны, чьи портреты могу появиться на купюрах.
"Главное, чтобы это были исторические личности, которые противостояли Западу", - подчеркнул Малинкович.
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Мао ЦзэдунБРИКСКоммунисты РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Нельсон МанделаИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
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