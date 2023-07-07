https://ria.ru/20230707/kommunisty-1882710020.html

"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина

"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина - РИА Новости, 07.07.2023

"Коммунисты России" предложили разместить на валюте БРИКС портрет Сталина

Партия "Коммунисты России" предложила Банку России разместить на валюте БРИКС портреты Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы, сообщил РИА... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T06:17

2023-07-07T06:17

2023-07-07T06:17

мао цзэдун

брикс

коммунисты россии

центральный банк рф (цб рф)

нельсон мандела

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предложила Банку России разместить на валюте БРИКС портреты Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, и сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах. "Партия Коммунисты России направила конгрессу Банка России, где дискутируется вопрос о создании единой валюты БРИКС, письмо с предложением нанести на купюры такой валюты портреты Сталина, Мао Цзэдуна, Ганди и Нельсона Манделы", - заявил Малинкович. Политик добавил, что, по его задумке, другие страны могут предложить и свои исторические персоны, чьи портреты могу появиться на купюрах. "Главное, чтобы это были исторические личности, которые противостояли Западу", - подчеркнул Малинкович.

https://ria.ru/20230706/valyuta-1882655745.html

https://ria.ru/20230706/stalin-1882675034.html

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мао цзэдун, брикс, коммунисты россии, центральный банк рф (цб рф), нельсон мандела, иосиф сталин (джугашвили)