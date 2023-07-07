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Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:53 07.07.2023 (обновлено: 14:23 13.07.2023)
https://ria.ru/20230707/groza-1883977812.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу - РИА Новости, 13.07.2023
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу
Москвичам следует быть внимательными на улице из-за непогоды ночью и утром в субботу, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-07T19:53
2023-07-13T14:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за непогоды ночью и утром в субботу, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 00.00 и до 12.00 8 июля в столице ожидаются гроза, дождь, местами сильный, а также ливень. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом", - говорится в сообщении комплекса.
https://ria.ru/20230706/groza-1882574294.html
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Погода

Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за непогоды ночью и утром в субботу, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 00.00 и до 12.00 8 июля в столице ожидаются гроза, дождь, местами сильный, а также ливень. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом", - говорится в сообщении комплекса.
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
6 июля, 13:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыПогода
 
 
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