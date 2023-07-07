https://ria.ru/20230707/groza-1883977812.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу - РИА Новости, 13.07.2023
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы ночью и утром в субботу
Москвичам следует быть внимательными на улице из-за непогоды ночью и утром в субботу, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-07T19:53
2023-07-07T19:53
2023-07-13T14:23
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комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за непогоды ночью и утром в субботу, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 00.00 и до 12.00 8 июля в столице ожидаются гроза, дождь, местами сильный, а также ливень. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом", - говорится в сообщении комплекса.
https://ria.ru/20230706/groza-1882574294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Погода