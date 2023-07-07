https://ria.ru/20230707/erdogan-1882757514.html

СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским

СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган, с большой вероятностью, проведет переговоры с российским коллегой... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:12

2023-07-07T12:12

2023-07-07T12:45

турция

россия

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

зерновая сделка

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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган, с большой вероятностью, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил турецкий телеканал A Haber."Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России. Но её вероятность высокая", — передает ТВ-канал.Эрдоган в пятницу обсудит в Стамбуле с Зеленским ситуацию на Украине и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов. Ранее источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил, что визит Путина стоит на повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и его содержанию пока нет. Помощник главы государства Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что визит стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, зерновая сделка