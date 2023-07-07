Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 07.07.2023 (обновлено: 12:45 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/erdogan-1882757514.html
СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским
СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским
После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган, с большой вероятностью, проведет переговоры с российским коллегой... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:12
2023-07-07T12:45
турция
россия
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807554402_0:182:2999:1869_1920x0_80_0_0_3bb8259aacee6e3e2327cc0ce24e577d.jpg
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган, с большой вероятностью, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил турецкий телеканал A Haber."Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России. Но её вероятность высокая", — передает ТВ-канал.Эрдоган в пятницу обсудит в Стамбуле с Зеленским ситуацию на Украине и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов. Ранее источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил, что визит Путина стоит на повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и его содержанию пока нет. Помощник главы государства Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что визит стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807554402_120:180:2611:2048_1920x0_80_0_0_04163f8324012e32109f94a121445f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, зерновая сделка
Турция, Россия, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Зерновая сделка
СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским

A Haber: вероятность встречи Эрдогана и Путина после его переговоров с Зеленским высока

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган, с большой вероятностью, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил турецкий телеканал A Haber.
"Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России. Но её вероятность высокая", — передает ТВ-канал.
Эрдоган в пятницу обсудит в Стамбуле с Зеленским ситуацию на Украине и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов.
Ранее источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил, что визит Путина стоит на повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и его содержанию пока нет.
Помощник главы государства Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что визит стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Эрдоган рассказал о роли Турции в разрешении конфликта на Украине
3 июля, 19:32
 
ТурцияРоссияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала