СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским
A Haber: вероятность встречи Эрдогана и Путина после его переговоров с Зеленским высока
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган, с большой вероятностью, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил турецкий телеканал A Haber.
"Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России. Но её вероятность высокая", — передает ТВ-канал.
Эрдоган в пятницу обсудит в Стамбуле с Зеленским ситуацию на Украине и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов.
Ранее источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил, что визит Путина стоит на повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и его содержанию пока нет.
Помощник главы государства Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что визит стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.