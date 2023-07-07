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В Минфине Украины ожидают рост экономики страны на три процента в 2023 году - РИА Новости, 07.07.2023
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16:27 07.07.2023 (обновлено: 16:30 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/ekonomika-1882836818.html
В Минфине Украины ожидают рост экономики страны на три процента в 2023 году
В Минфине Украины ожидают рост экономики страны на три процента в 2023 году - РИА Новости, 07.07.2023
В Минфине Украины ожидают рост экономики страны на три процента в 2023 году
В нынешнем году на Украине ожидается экономический рост на уровне 3%, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:27
2023-07-07T16:30
украина
экономика
сергей марченко
мвф
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В нынешнем году на Украине ожидается экономический рост на уровне 3%, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg. "В этом году ожидается экономический рост на уровне 3%", - передает агентство слова Марченко. Он также добавил, что киевский режим будет стремиться бороться с коррупцией, чтобы показать "всему цивилизованному миру", что страна движется в правильном направлении. В мае Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по ВВП Украины в реальном выражении на 2023 год, ожидая роста в диапазоне от 1 до 3% по сравнению с предыдущим прогнозируемым диапазоном от -3 до +1%. МВФ видит признаки "постепенного экономического восстановления" Украины в 2023 году с учетом, что "прогноз остается высоко неопределенным" из-за продолжающегося конфликта. Ранее Марченко также заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872272259.html
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украина, экономика, сергей марченко, мвф, в мире
Украина, Экономика, Сергей Марченко, МВФ, В мире
В Минфине Украины ожидают рост экономики страны на три процента в 2023 году

Глава Минфина Марченко ожидает, что экономика Украины вырастет на три процента в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В нынешнем году на Украине ожидается экономический рост на уровне 3%, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg.
«
"В этом году ожидается экономический рост на уровне 3%", - передает агентство слова Марченко.
Он также добавил, что киевский режим будет стремиться бороться с коррупцией, чтобы показать "всему цивилизованному миру", что страна движется в правильном направлении.
В мае Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по ВВП Украины в реальном выражении на 2023 год, ожидая роста в диапазоне от 1 до 3% по сравнению с предыдущим прогнозируемым диапазоном от -3 до +1%. МВФ видит признаки "постепенного экономического восстановления" Украины в 2023 году с учетом, что "прогноз остается высоко неопределенным" из-за продолжающегося конфликта.
Ранее Марченко также заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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