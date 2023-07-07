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Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882861780.html
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:47
2023-07-07T17:47
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Кроме того, украинские войска в 16.30 открыли огонь по Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района города. Представительство ДНР в СЦКК позже добавило, что при обстреле получила повреждения больница. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/spisok-1882840639.html
https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882793818.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра

© Фото : Официальный сайт Министерства обороны УкраиныРабота артиллерии ВСУ
Работа артиллерии ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Официальный сайт Министерства обороны Украины
Работа артиллерии ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
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Кроме того, украинские войска в 16.30 открыли огонь по Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района города. Представительство ДНР в СЦКК позже добавило, что при обстреле получила повреждения больница.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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