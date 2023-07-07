https://ria.ru/20230707/donetsk-1882861780.html

Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:47

2023-07-07T17:47

2023-07-07T17:47

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Кроме того, украинские войска в 16.30 открыли огонь по Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района города. Представительство ДНР в СЦКК позже добавило, что при обстреле получила повреждения больница. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/spisok-1882840639.html

https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882793818.html

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины