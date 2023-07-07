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ВСУ трижды за утро обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882750737.html
ВСУ трижды за утро обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ трижды за утро обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.07.2023
ВСУ трижды за утро обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в пятницу утром три раза подряд обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:54
2023-07-07T11:54
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром три раза подряд обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. В 11.00 и 11.15 было выпущено еще девять снарядов такого же калибра по тому же району. О последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882722978.html
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882682269.html
петровский район
донецк
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ трижды за утро обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 12 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром три раза подряд обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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В 11.00 и 11.15 было выпущено еще девять снарядов такого же калибра по тому же району. О последствиях не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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