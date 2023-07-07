https://ria.ru/20230707/donetsk-1882713714.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска еще раз утром в пятницу обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:10

2023-07-07T08:10

2023-07-07T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска еще раз утром в пятницу обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07.45 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось об обстрелах утром в пятницу Киевского, Петровского, Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/obstrel-1882708780.html

https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882339466.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато