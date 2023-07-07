Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска еще раз утром в пятницу обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07.45 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Ранее сообщалось об обстрелах утром в пятницу Киевского, Петровского, Киевского и Куйбышевского районов Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.