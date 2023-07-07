Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 07.07.2023 (обновлено: 17:01 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/dogovor-1882849023.html
В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной
В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной - РИА Новости, 07.07.2023
В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной
Новый договор между Чехией и Украиной предусматривает укрепление сотрудничества в области развития военно-промышленного комплекса, а также более тесное... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:58
2023-07-07T17:01
украина
нато
владимир зеленский
петр павел
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:66:3078:1797_1920x0_80_0_0_ad406459851d15cc7cf7a8d73d2bb874.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Новый договор между Чехией и Украиной предусматривает укрепление сотрудничества в области развития военно-промышленного комплекса, а также более тесное взаимодействие по ремонту и обслуживанию вооружений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Чехии. Договор подписали в пятницу первый замминистра обороны Чехии Франтишек Шульц и министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе визита Владимира Зеленского в Прагу. "Меморандум открывает двери для более тесного сотрудничества в ряде областей, главным образом по ремонту и обслуживанию вооружения, развитии вооружений и боеприпасов и модернизации бронетехники", - рассказали в министерстве. Помимо этого, страны будут сотрудничать в подготовке экспертов и технического персонала, модернизации основных танков, производстве боеприпасов малых и крупных калибров, а также средств радиоэлектронной борьбы. Меморандум должен стать базой для реализации совместных проектов чешских фирм и украинских предприятий, подведомственных министерству стратегических отраслей промышленности, отмечается в сообщении. По данным президента Чехии Петра Павела, страна с 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
https://ria.ru/20230707/chekhiya-1882801353.html
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3a3b67d94ead761af9ff25ef5cfd821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нато, владимир зеленский, петр павел, чехия, в мире
Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Петр Павел, Чехия, В мире
В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной

Минобороны Чехии: договор с Украиной предусматривает сотрудничество по ремонту вооружений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Прага, Чехия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Новый договор между Чехией и Украиной предусматривает укрепление сотрудничества в области развития военно-промышленного комплекса, а также более тесное взаимодействие по ремонту и обслуживанию вооружений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Чехии.
Договор подписали в пятницу первый замминистра обороны Чехии Франтишек Шульц и министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе визита Владимира Зеленского в Прагу.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО
4 июля, 16:48
"Меморандум открывает двери для более тесного сотрудничества в ряде областей, главным образом по ремонту и обслуживанию вооружения, развитии вооружений и боеприпасов и модернизации бронетехники", - рассказали в министерстве.
Помимо этого, страны будут сотрудничать в подготовке экспертов и технического персонала, модернизации основных танков, производстве боеприпасов малых и крупных калибров, а также средств радиоэлектронной борьбы. Меморандум должен стать базой для реализации совместных проектов чешских фирм и украинских предприятий, подведомственных министерству стратегических отраслей промышленности, отмечается в сообщении.
По данным президента Чехии Петра Павела, страна с 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Прагу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Зеленскому в Праге вручили ключ от сената Чехии
Вчера, 14:28
 
УкраинаНАТОВладимир ЗеленскийПетр ПавелЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала