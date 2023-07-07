https://ria.ru/20230707/dogovor-1882849023.html

В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной

В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной - РИА Новости, 07.07.2023

В Минобороны Чехии раскрыли подробности меморандума с Украиной

Новый договор между Чехией и Украиной предусматривает укрепление сотрудничества в области развития военно-промышленного комплекса, а также более тесное... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:58

2023-07-07T16:58

2023-07-07T17:01

украина

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Новый договор между Чехией и Украиной предусматривает укрепление сотрудничества в области развития военно-промышленного комплекса, а также более тесное взаимодействие по ремонту и обслуживанию вооружений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Чехии. Договор подписали в пятницу первый замминистра обороны Чехии Франтишек Шульц и министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе визита Владимира Зеленского в Прагу. "Меморандум открывает двери для более тесного сотрудничества в ряде областей, главным образом по ремонту и обслуживанию вооружения, развитии вооружений и боеприпасов и модернизации бронетехники", - рассказали в министерстве. Помимо этого, страны будут сотрудничать в подготовке экспертов и технического персонала, модернизации основных танков, производстве боеприпасов малых и крупных калибров, а также средств радиоэлектронной борьбы. Меморандум должен стать базой для реализации совместных проектов чешских фирм и украинских предприятий, подведомственных министерству стратегических отраслей промышленности, отмечается в сообщении. По данным президента Чехии Петра Павела, страна с 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html

https://ria.ru/20230707/chekhiya-1882801353.html

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украина, нато, владимир зеленский, петр павел, чехия, в мире