https://ria.ru/20230707/diversant-1882726387.html

Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму

Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму - РИА Новости, 07.07.2023

Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что наказание всех, кто пытается вести подрывную деятельность, неизбежно. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:15

2023-07-07T10:15

2023-07-07T10:53

сергей аксенов (политик)

происшествия

симферополь

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что наказание всех, кто пытается вести подрывную деятельность, неизбежно.ФСБ РФ ранее сообщила, что в Симферополе задержан агент украинской военной разведки, подорвавший железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма."Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона. Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить – от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов.Железнодорожные пути были подорваны на перегоне между Симферополем и Севастополем в Бахчисарайском районе в феврале этого года. Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.В конце мая на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое возле Симферополя в результате "вмешательства посторонних лиц" было вновь повреждено железнодорожное полотно, в результате с рельсов сошли не менее восьми вагонов с зерном. Никто не пострадал, в результате ЧП было повреждено до 150 метров путей, задержаны поезда.В июне в результате "вмешательства посторонних лиц" дважды происходили повреждения железнодорожных путей в районе Владиславовки под Феодосией, что приводило к задержке движения поездов. Никто не пострадал.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html

симферополь

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), происшествия, симферополь, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр