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Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму - РИА Новости, 07.07.2023
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10:15 07.07.2023 (обновлено: 10:53 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/diversant-1882726387.html
Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму
Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму - РИА Новости, 07.07.2023
Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что наказание всех, кто пытается вести подрывную деятельность, неизбежно. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:15
2023-07-07T10:53
сергей аксенов (политик)
происшествия
симферополь
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что наказание всех, кто пытается вести подрывную деятельность, неизбежно.ФСБ РФ ранее сообщила, что в Симферополе задержан агент украинской военной разведки, подорвавший железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма."Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона. Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить – от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов.Железнодорожные пути были подорваны на перегоне между Симферополем и Севастополем в Бахчисарайском районе в феврале этого года. Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.В конце мая на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое возле Симферополя в результате "вмешательства посторонних лиц" было вновь повреждено железнодорожное полотно, в результате с рельсов сошли не менее восьми вагонов с зерном. Никто не пострадал, в результате ЧП было повреждено до 150 метров путей, задержаны поезда.В июне в результате "вмешательства посторонних лиц" дважды происходили повреждения железнодорожных путей в районе Владиславовки под Феодосией, что приводило к задержке движения поездов. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html
симферополь
россия
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сергей аксенов (политик), происшествия, симферополь, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Симферополь, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму

Аксенов заявил, что от наказания не уйдет ни один пытающийся вести подрывную деятельность

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что наказание всех, кто пытается вести подрывную деятельность, неизбежно.
ФСБ РФ ранее сообщила, что в Симферополе задержан агент украинской военной разведки, подорвавший железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма.
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"Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона. Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить – от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов.
Железнодорожные пути были подорваны на перегоне между Симферополем и Севастополем в Бахчисарайском районе в феврале этого года. Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.
В конце мая на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое возле Симферополя в результате "вмешательства посторонних лиц" было вновь повреждено железнодорожное полотно, в результате с рельсов сошли не менее восьми вагонов с зерном. Никто не пострадал, в результате ЧП было повреждено до 150 метров путей, задержаны поезда.
В июне в результате "вмешательства посторонних лиц" дважды происходили повреждения железнодорожных путей в районе Владиславовки под Феодосией, что приводило к задержке движения поездов. Никто не пострадал.
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Сергей Аксенов (политик)ПроисшествияСимферопольРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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