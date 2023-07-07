Аксенов предупредил пытающихся вести подрывную деятельность в Крыму
Аксенов заявил, что от наказания не уйдет ни один пытающийся вести подрывную деятельность
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что наказание всех, кто пытается вести подрывную деятельность, неизбежно.
ФСБ РФ ранее сообщила, что в Симферополе задержан агент украинской военной разведки, подорвавший железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма.
"Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона. Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить – от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов.
Железнодорожные пути были подорваны на перегоне между Симферополем и Севастополем в Бахчисарайском районе в феврале этого года. Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.
В конце мая на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое возле Симферополя в результате "вмешательства посторонних лиц" было вновь повреждено железнодорожное полотно, в результате с рельсов сошли не менее восьми вагонов с зерном. Никто не пострадал, в результате ЧП было повреждено до 150 метров путей, задержаны поезда.
В июне в результате "вмешательства посторонних лиц" дважды происходили повреждения железнодорожных путей в районе Владиславовки под Феодосией, что приводило к задержке движения поездов. Никто не пострадал.