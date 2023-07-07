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Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2023
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12:13 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/deti-1882758141.html
Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области
Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2023
Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что из-за действий украинских войск за последнее время в регионе погибли... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:13
2023-07-07T12:13
россия
херсонская область
украина
владимир путин
анна кузнецова
госдума рф
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что из-за действий украинских войск за последнее время в регионе погибли пять детей, четверо ранены, также есть случаи, когда несовершеннолетних пытались похитить и вывезти на Украину. "Только за последнее время от террористических действий украинских вооружённых формирований у нас пятеро погибших детей, четверо раненых. Это не считая пострадавших от наводнения, лишённых возможности нормальной жизни, отдыха и учёбы. Есть случаи, когда пытаются похитить несовершеннолетних, вывезти их на подконтрольную националистам территорию", - написал Сальдо. Расследованием всех фактов займется комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей. Данной вопрос обсудили на совещании с заместителем председателя Госдумы РФ Анной Кузнецовой. "Перед нами стоит не менее важная задача - собрать об этом всю информацию и выработать механизмы защиты, поддержки и реабилитации детей. Результаты расследования комиссии будут доложены президенту РФ Владимиру Путину", - подчеркнул Сальдо. При этом, по его словам, уже тысячи юных херсонцев направлены в детские лагеря для оздоровления и отдыха, а также в лучшие медицинские учреждения России на лечение. "Однако вражеская пропаганда называет белое чёрным, выливая потоки грязи и лжи, поэтому одна из задач парламентской комиссии — рассказать правду о преступлениях киевского режима в отношении детей", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230706/deti-1882552433.html
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россия, херсонская область , украина, владимир путин, анна кузнецова, госдума рф, владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Украина, Владимир Путин, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Владимир Сальдо, Общество
Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо: из-за ВСУ за последнее время погибли пять детей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что из-за действий украинских войск за последнее время в регионе погибли пять детей, четверо ранены, также есть случаи, когда несовершеннолетних пытались похитить и вывезти на Украину.
"Только за последнее время от террористических действий украинских вооружённых формирований у нас пятеро погибших детей, четверо раненых. Это не считая пострадавших от наводнения, лишённых возможности нормальной жизни, отдыха и учёбы. Есть случаи, когда пытаются похитить несовершеннолетних, вывезти их на подконтрольную националистам территорию", - написал Сальдо.
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Расследованием всех фактов займется комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей. Данной вопрос обсудили на совещании с заместителем председателя Госдумы РФ Анной Кузнецовой.
«
"Перед нами стоит не менее важная задача - собрать об этом всю информацию и выработать механизмы защиты, поддержки и реабилитации детей. Результаты расследования комиссии будут доложены президенту РФ Владимиру Путину", - подчеркнул Сальдо.
При этом, по его словам, уже тысячи юных херсонцев направлены в детские лагеря для оздоровления и отдыха, а также в лучшие медицинские учреждения России на лечение.
"Однако вражеская пропаганда называет белое чёрным, выливая потоки грязи и лжи, поэтому одна из задач парламентской комиссии — рассказать правду о преступлениях киевского режима в отношении детей", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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РоссияХерсонская областьУкраинаВладимир ПутинАнна КузнецоваГосдума РФВладимир СальдоОбщество
 
 
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