https://ria.ru/20230707/deti-1882758141.html

Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области

Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2023

Сальдо рассказал о преступлениях Киева против детей в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что из-за действий украинских войск за последнее время в регионе погибли... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:13

2023-07-07T12:13

2023-07-07T12:13

россия

херсонская область

украина

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анна кузнецова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что из-за действий украинских войск за последнее время в регионе погибли пять детей, четверо ранены, также есть случаи, когда несовершеннолетних пытались похитить и вывезти на Украину. "Только за последнее время от террористических действий украинских вооружённых формирований у нас пятеро погибших детей, четверо раненых. Это не считая пострадавших от наводнения, лишённых возможности нормальной жизни, отдыха и учёбы. Есть случаи, когда пытаются похитить несовершеннолетних, вывезти их на подконтрольную националистам территорию", - написал Сальдо. Расследованием всех фактов займется комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей. Данной вопрос обсудили на совещании с заместителем председателя Госдумы РФ Анной Кузнецовой. "Перед нами стоит не менее важная задача - собрать об этом всю информацию и выработать механизмы защиты, поддержки и реабилитации детей. Результаты расследования комиссии будут доложены президенту РФ Владимиру Путину", - подчеркнул Сальдо. При этом, по его словам, уже тысячи юных херсонцев направлены в детские лагеря для оздоровления и отдыха, а также в лучшие медицинские учреждения России на лечение. "Однако вражеская пропаганда называет белое чёрным, выливая потоки грязи и лжи, поэтому одна из задач парламентской комиссии — рассказать правду о преступлениях киевского режима в отношении детей", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230706/deti-1882552433.html

https://ria.ru/20230705/deti-1882468099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , украина, владимир путин, анна кузнецова, госдума рф, владимир сальдо, общество