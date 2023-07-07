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ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре - РИА Новости, 07.07.2023
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11:59 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/deflyatsiya-1882751583.html
ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре
ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре - РИА Новости, 07.07.2023
ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре
Банк России допускает, что в августе-сентябре в стране может быть сезонная месячная дефляция, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:59
2023-07-07T11:59
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Банк России допускает, что в августе-сентябре в стране может быть сезонная месячная дефляция, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. "Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета - начале осени довольно часто происходит. Вполне возможно, оно произойдет и в этом году", - прокомментировал он вопрос о возможности месячной дефляции в России. Он добавил, что обычно это приходится на август-сентябрь. По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре

Замглавы ЦБ Заботкин не исключил сезонной месячной дефляции в России в августе-сентябре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Банк России допускает, что в августе-сентябре в стране может быть сезонная месячная дефляция, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
"Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета - начале осени довольно часто происходит. Вполне возможно, оно произойдет и в этом году", - прокомментировал он вопрос о возможности месячной дефляции в России. Он добавил, что обычно это приходится на август-сентябрь.
По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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