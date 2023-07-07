https://ria.ru/20230707/deflyatsiya-1882751583.html

ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре

ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре - РИА Новости, 07.07.2023

ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре

Банк России допускает, что в августе-сентябре в стране может быть сезонная месячная дефляция, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:59

2023-07-07T11:59

2023-07-07T11:59

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Банк России допускает, что в августе-сентябре в стране может быть сезонная месячная дефляция, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. "Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета - начале осени довольно часто происходит. Вполне возможно, оно произойдет и в этом году", - прокомментировал он вопрос о возможности месячной дефляции в России. Он добавил, что обычно это приходится на август-сентябрь. По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)