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Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.07.2023
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13:28 07.07.2023
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Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации
Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.07.2023
Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации
Самарская область доставила в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого переданы 12 автомобилей, снаряжение и амуниция, сообщили в РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:28
2023-07-07T13:28
надежные люди
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Самарская область доставила в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого переданы 12 автомобилей, снаряжение и амуниция, сообщили в пресс-службе правительства региона. "(Губернатор) Дмитрий Азаров передал воинским подразделениям, где служат земляки, 12 единиц техники - машины с грузоподъемными механизмами и для перевозки людей, а также дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию", - говорится в сообщении. Глава региона в ходе визита на Донбасс встретился с военнослужащими и отметил, что регион будет и дальше оказывать необходимую дополнительную помощь бойцам для успешного выполнения боевых задач. "Рад, что нам удалось и в этот раз при поддержке крупных промышленных предприятий Самарской области, депутатского корпуса и всех активных, неравнодушных жителей региона дополнительно доставить технику в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники. Убежден, что помощь на такой постоянной основе позволит приблизить Победу – одну на всех", - процитировала слова Азарова пресс-служба. Уточняется, что в предыдущий раз регион передал в зону спецоперации 32 единицы техники, в том числе для подвоза воды и топлива, тушения пожаров, передвижные дизель-генераторы. "Чувствуется поддержка - как от губернатора, так и от всех жителей Самарской губернии. Поддержка для нас очень важна, не только материальная, но и моральная. Мы чувствуем, что тыл есть, что о нас заботятся и оказывают постоянное внимание. И та гуманитарная помощь, которая нам поступает, помогает выполнять нам свои обязанности и приближать нашу общую Победу", - цитирует слова заместителя начальника военно-политического отдела 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Евгения Капустина пресс-служба.
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самарская область, дмитрий азаров
Надежные люди, Самарская область, Дмитрий Азаров
Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации

Самарская область передала 12 машин, амуницию и гуманитарный груз бойцам в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Самарская область доставила в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого переданы 12 автомобилей, снаряжение и амуниция, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"(Губернатор) Дмитрий Азаров передал воинским подразделениям, где служат земляки, 12 единиц техники - машины с грузоподъемными механизмами и для перевозки людей, а также дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию", - говорится в сообщении.
Глава региона в ходе визита на Донбасс встретился с военнослужащими и отметил, что регион будет и дальше оказывать необходимую дополнительную помощь бойцам для успешного выполнения боевых задач.
"Рад, что нам удалось и в этот раз при поддержке крупных промышленных предприятий Самарской области, депутатского корпуса и всех активных, неравнодушных жителей региона дополнительно доставить технику в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники. Убежден, что помощь на такой постоянной основе позволит приблизить Победу – одну на всех", - процитировала слова Азарова пресс-служба.
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Уточняется, что в предыдущий раз регион передал в зону спецоперации 32 единицы техники, в том числе для подвоза воды и топлива, тушения пожаров, передвижные дизель-генераторы.
"Чувствуется поддержка - как от губернатора, так и от всех жителей Самарской губернии. Поддержка для нас очень важна, не только материальная, но и моральная. Мы чувствуем, что тыл есть, что о нас заботятся и оказывают постоянное внимание. И та гуманитарная помощь, которая нам поступает, помогает выполнять нам свои обязанности и приближать нашу общую Победу", - цитирует слова заместителя начальника военно-политического отдела 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Евгения Капустина пресс-служба.
 
Надежные людиСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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