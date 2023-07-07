https://ria.ru/20230707/boytsy-1882783454.html

Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации

Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.07.2023

Самарская область передала 12 машин и амуницию бойцам в зоне спецоперации

Самарская область доставила в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого переданы 12 автомобилей, снаряжение и амуниция, сообщили в РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:28

2023-07-07T13:28

2023-07-07T13:28

надежные люди

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Самарская область доставила в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого переданы 12 автомобилей, снаряжение и амуниция, сообщили в пресс-службе правительства региона. "(Губернатор) Дмитрий Азаров передал воинским подразделениям, где служат земляки, 12 единиц техники - машины с грузоподъемными механизмами и для перевозки людей, а также дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию", - говорится в сообщении. Глава региона в ходе визита на Донбасс встретился с военнослужащими и отметил, что регион будет и дальше оказывать необходимую дополнительную помощь бойцам для успешного выполнения боевых задач. "Рад, что нам удалось и в этот раз при поддержке крупных промышленных предприятий Самарской области, депутатского корпуса и всех активных, неравнодушных жителей региона дополнительно доставить технику в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники. Убежден, что помощь на такой постоянной основе позволит приблизить Победу – одну на всех", - процитировала слова Азарова пресс-служба. Уточняется, что в предыдущий раз регион передал в зону спецоперации 32 единицы техники, в том числе для подвоза воды и топлива, тушения пожаров, передвижные дизель-генераторы. "Чувствуется поддержка - как от губернатора, так и от всех жителей Самарской губернии. Поддержка для нас очень важна, не только материальная, но и моральная. Мы чувствуем, что тыл есть, что о нас заботятся и оказывают постоянное внимание. И та гуманитарная помощь, которая нам поступает, помогает выполнять нам свои обязанности и приближать нашу общую Победу", - цитирует слова заместителя начальника военно-политического отдела 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Евгения Капустина пресс-служба.

https://ria.ru/20230707/pomosch-1882761084.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, дмитрий азаров