https://ria.ru/20230707/bezhentsy-1882701614.html

Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде

Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде

В польском городе Познань украинские беженцы "взмолили о пощаде", обратившись к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в одном из... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T01:40

2023-07-07T01:40

2023-07-07T01:47

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В польском городе Познань украинские беженцы "взмолили о пощаде", обратившись к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в одном из общежитий города, сообщает газета Wyborcza.По информации издания, из-за плохих условий в общежитии на улице Варшавская власти расторгли договор с владельцем здания. Всем жильцам необходимо покинуть помещение до конца июля этого года.По словам беженцев, после проведенных работ условия жизни в общежитии стали гораздо лучше. В связи с нежеланием покидать свое место жительства беженцы обратились к властям. "Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала", — рассказала жительница общежития по имени Татьяна.В петиции беженцы указали, что большинство новых предлагаемых мест находится за пределами Познани. Как сообщает издание, они пишут: "Пожалуйста, пощадите нас". Однако в ответ на просьбу представители власти отреагировали прохладно."Наша страна предоставляет вам гуманитарную помощь. Неважно, где. Если вы ждете поддержки или безопасности, то это не к нам", — сказал жильцам заместитель директора местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога. При этом в ответ на жалобы одного из беженцев о том, что его дети будут в третий раз за год менять школу, чиновник ответил, что у поляков тоже есть дети.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230703/podzhog-1881890090.html

https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html

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