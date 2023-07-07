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Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде
Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде
В польском городе Познань украинские беженцы "взмолили о пощаде", обратившись к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в одном из... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T01:40
2023-07-07T01:40
2023-07-07T01:47
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В польском городе Познань украинские беженцы "взмолили о пощаде", обратившись к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в одном из общежитий города, сообщает газета Wyborcza.По информации издания, из-за плохих условий в общежитии на улице Варшавская власти расторгли договор с владельцем здания. Всем жильцам необходимо покинуть помещение до конца июля этого года.По словам беженцев, после проведенных работ условия жизни в общежитии стали гораздо лучше. В связи с нежеланием покидать свое место жительства беженцы обратились к властям. "Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала", — рассказала жительница общежития по имени Татьяна.В петиции беженцы указали, что большинство новых предлагаемых мест находится за пределами Познани. Как сообщает издание, они пишут: "Пожалуйста, пощадите нас". Однако в ответ на просьбу представители власти отреагировали прохладно."Наша страна предоставляет вам гуманитарную помощь. Неважно, где. Если вы ждете поддержки или безопасности, то это не к нам", — сказал жильцам заместитель директора местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога. При этом в ответ на жалобы одного из беженцев о том, что его дети будут в третий раз за год менять школу, чиновник ответил, что у поляков тоже есть дети.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230703/podzhog-1881890090.html
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в мире, познань, польша, украина
В мире, Познань, Польша, Украина
Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде
Wyborcza: беженцы с Украины обратились к властям Познани из-за принудительного выселения
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
В польском городе Познань украинские беженцы "взмолили о пощаде", обратившись к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в одном из общежитий города, сообщает газета Wyborcza
.
По информации издания, из-за плохих условий в общежитии на улице Варшавская власти расторгли договор с владельцем здания. Всем жильцам необходимо покинуть помещение до конца июля этого года.
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По словам беженцев, после проведенных работ условия жизни в общежитии стали гораздо лучше. В связи с нежеланием покидать свое место жительства беженцы обратились к властям. "Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала", — рассказала жительница общежития по имени Татьяна.
В петиции беженцы указали, что большинство новых предлагаемых мест находится за пределами Познани. Как сообщает издание, они пишут: "Пожалуйста, пощадите нас". Однако в ответ на просьбу представители власти отреагировали прохладно.
"Наша страна предоставляет вам гуманитарную помощь. Неважно, где. Если вы ждете поддержки или безопасности, то это не к нам", — сказал жильцам заместитель директора местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога. При этом в ответ на жалобы одного из беженцев о том, что его дети будут в третий раз за год менять школу, чиновник ответил, что у поляков тоже есть дети.
По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины
, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
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