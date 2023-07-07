https://ria.ru/20230707/balashikha-1882743468.html

Культурно-досуговый центр "Заря" в Балашихе отремонтируют к концу 2024 года

Культурно-досуговый центр "Заря" в Балашихе отремонтируют к концу 2024 года - РИА Новости, 07.07.2023

Культурно-досуговый центр "Заря" в Балашихе отремонтируют к концу 2024 года

Капитальный ремонт культурно-досугового центра "Заря" в Балашихе начнется в 2023 году, завершить работы планируется к декабрю 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:27

2023-07-07T11:27

2023-07-07T11:27

балашиха

сергей юров

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитальный ремонт культурно-досугового центра "Заря" в Балашихе начнется в 2023 году, завершить работы планируется к декабрю 2024 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Как отмечается в сообщении, в КДЦ "Заря" расположены 23 кружка, в том числе творческие коллективы. В их числе три кружка хореографии, два кружка эстрадного вокала, прикладное творчество, шахматы, английский язык и фитнес для взрослых. Кроме того, в центре находятся клубные формирования на базе ветеранских организаций. "Культурно-досуговый центр "Заря" – важный объект для микрорайона и всего нашего города. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева центр попал в программу капитального ремонта. Уже заключен контракт на проектирование и последующее строительство, который предусматривает окончание капремонта до декабря 2024 года", — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров в ходе выездного совещания. По данным пресс-службы, проект капремонта КДЦ находится в разработке. Все предложения по работе учреждения будут обсуждать с творческими коллективами, жителями и ветеранами микрорайона Заря. Культурно-досуговый центр "Заря" открылся на улице Ленина, 6 в 1974 году. С того времени капремонт в здании не проводили ни разу. В центре работают 46 человек, в том числе 21 руководитель кружков. Занятия в "Заре" посещают около 900 детей и взрослых. Юров также посетил Детскую школу искусств №6. Он обсудил с руководством школы перспективы развития учреждения. "На стадии разработки проекта капремонта культурно-досугового центра мы смотрим, как сделать так, чтобы и центр, и Детская школа искусств работали в едином тандеме для жителей Балашихи. После утверждения проекта будем приступать к реконструкции центра. Эскизные проекты и планировочные решения предоставим жителям микрорайона, чтобы согласовать проводимые работы", — сказал глава городского округа. Второй год подряд Детская школа искусств №6 занимает 10 место в рейтинге учреждений допобразования сферы культуры Подмосковья. Обучение в учреждении ведется по пяти направлениям. Есть хоровое, инструментальное, хореографическое, художественно-прикладное и самоокупаемое отделении. Ежегодно здесь проходит Межзональный фортепианный фестиваль-конкурс. В учреждении также работает летний творческий лагерь для учеников школы №15. Школа искусств была открыта в 1975 году. Здесь обучаются более 500 детей, работают 23 преподавателя, 17 из которых имеют первую высшую квалификационную категорию, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230707/balashikha-1882735389.html

https://ria.ru/20230619/balashikha-1879084905.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

балашиха, сергей юров