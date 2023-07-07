https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882852057.html

Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО

Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО - РИА Новости, 07.07.2023

Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО

Калининградским военнослужащим в зону специальной военной операции передали две машины, одна из них будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:15

2023-07-07T17:15

2023-07-07T17:15

надежные люди

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Калининградским военнослужащим в зону специальной военной операции передали две машины, одна из них будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "Передали нашим парням две машины. Один "УАЗ", полностью укомплектованный медицинскими расходниками, будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя для ребят из 1004-го полка, второй "УАЗ", наполненный посылками от родственников, уехал к ребятам из 336-й бригады", - написал глава региона. Как отметил губернатор, автотехнику для бойцов СВО передали совместно с Российским союзом ветеранов Афганистана.

https://ria.ru/20230707/odeyalo-1882848667.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, антон алиханов