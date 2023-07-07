https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882852057.html
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО - РИА Новости, 07.07.2023
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО
Калининградским военнослужащим в зону специальной военной операции передали две машины, одна из них будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:15
2023-07-07T17:15
2023-07-07T17:15
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Калининградским военнослужащим в зону специальной военной операции передали две машины, одна из них будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "Передали нашим парням две машины. Один "УАЗ", полностью укомплектованный медицинскими расходниками, будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя для ребят из 1004-го полка, второй "УАЗ", наполненный посылками от родственников, уехал к ребятам из 336-й бригады", - написал глава региона. Как отметил губернатор, автотехнику для бойцов СВО передали совместно с Российским союзом ветеранов Афганистана.
https://ria.ru/20230707/odeyalo-1882848667.html
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО
Алиханов: калининградские власти передали бойцам в зоне спецоперации два автомобиля