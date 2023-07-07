Рейтинг@Mail.ru
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:15 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882852057.html
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО - РИА Новости, 07.07.2023
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО
Калининградским военнослужащим в зону специальной военной операции передали две машины, одна из них будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:15
2023-07-07T17:15
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Калининградским военнослужащим в зону специальной военной операции передали две машины, одна из них будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "Передали нашим парням две машины. Один "УАЗ", полностью укомплектованный медицинскими расходниками, будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя для ребят из 1004-го полка, второй "УАЗ", наполненный посылками от родственников, уехал к ребятам из 336-й бригады", - написал глава региона. Как отметил губернатор, автотехнику для бойцов СВО передали совместно с Российским союзом ветеранов Афганистана.
https://ria.ru/20230707/odeyalo-1882848667.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4141675bf3c746fe97cce5138c395415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградские власти передали автомобильную технику бойцам СВО

Алиханов: калининградские власти передали бойцам в зоне спецоперации два автомобиля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Калининградским военнослужащим в зону специальной военной операции передали две машины, одна из них будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
"Передали нашим парням две машины. Один "УАЗ", полностью укомплектованный медицинскими расходниками, будет выполнять функции медицинского полевого госпиталя для ребят из 1004-го полка, второй "УАЗ", наполненный посылками от родственников, уехал к ребятам из 336-й бригады", - написал глава региона.
Как отметил губернатор, автотехнику для бойцов СВО передали совместно с Российским союзом ветеранов Афганистана.
Прихожане храма на Кубани изготавливают лоскутные одеяла для отправки в военные госпитали
Прихожане храма на Кубани изготавливают одеяла для военных госпиталей
Вчера, 16:57
 
Надежные людиКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала