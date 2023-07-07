https://ria.ru/20230707/aviatsiya-1882708234.html

ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ

ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ

Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:24

2023-07-07T05:24

2023-07-07T06:31

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Зыбинский.Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом. "В полосе обороны шестой общевойсковой армии в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Кондрашовка барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50", - отметил Зыбинский.

https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html

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