https://ria.ru/20230707/aviatsiya-1882708234.html
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:24
2023-07-07T05:24
2023-07-07T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Зыбинский.Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом. "В полосе обороны шестой общевойсковой армии в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Кондрашовка барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50", - отметил Зыбинский.
https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
Авиация группировки "Запад" нанесла восемь ударов по объектам ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Зыбинский.
Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом.
"В полосе обороны шестой общевойсковой армии в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Кондрашовка барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50", - отметил Зыбинский.
Два ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой полет и приземлились в Воркуте