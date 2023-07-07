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ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 07.07.2023 (обновлено: 06:31 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/aviatsiya-1882708234.html
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:24
2023-07-07T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Зыбинский.Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом. "В полосе обороны шестой общевойсковой армии в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Кондрашовка барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50", - отметил Зыбинский.
https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html
РИА Новости
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
ВКС нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ

Авиация группировки "Запад" нанесла восемь ударов по объектам ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Зыбинский.
Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом.
"В полосе обороны шестой общевойсковой армии в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Кондрашовка барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50", - отметил Зыбинский.
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