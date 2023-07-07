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Медработники частных клиник Подмосковья могут пройти аттестацию онлайн - РИА Новости, 07.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:56 07.07.2023 (обновлено: 17:23 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/attestatsiya-1882827549.html
Медработники частных клиник Подмосковья могут пройти аттестацию онлайн
Медработники частных клиник Подмосковья могут пройти аттестацию онлайн - РИА Новости, 07.07.2023
Медработники частных клиник Подмосковья могут пройти аттестацию онлайн
Медицинские работники частных клиник Московской области теперь могут пройти аттестацию в режиме онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:56
2023-07-07T17:23
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Медицинские работники частных клиник Московской области теперь могут пройти аттестацию в режиме онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "Медицинские и фармацевтические работники всех организаций Московской области, за исключением федеральных, получили возможность подать заявление на присвоение квалификационной категории в электронном виде на региональном портале. Ранее это было доступно только специалистам учреждений, подведомственных областному Минздраву. Результат услуги поступает в личный кабинет", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Подать заявление могут специалисты со средним или высшим профильным образованием, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность в государственных медучреждениях и в частных клиниках региона, а также в организациях, подведомственных органам власти Подмосковья. Услугой можно воспользоваться на подмосковном портале государственных и муниципальных услуг в разделе "Личные документы" – "Документы для отдельных случаев". К онлайн-заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Следующий этап - очный тестовый контроль знаний и собеседование. Результаты испытаний будет рассматривать аттестационная комиссия, затем в личном кабинете на региональном портале появится решение об оказании услуги. Аттестация проводится по должностям медицинских и фармацевтических работников. Специалистам может быть присвоена вторая, первая или высшая квалификационная категория. А через два года после получения предыдущей можно претендовать на присвоение более высокой квалификации.
https://ria.ru/20230703/kuzbass-1881907698.html
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общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Медработники частных клиник Подмосковья могут пройти аттестацию онлайн

Медработники частных клиник Подмосковья могут пройти аттестацию онлайн

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедработники
Медработники - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медработники. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Медицинские работники частных клиник Московской области теперь могут пройти аттестацию в режиме онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Медицинские и фармацевтические работники всех организаций Московской области, за исключением федеральных, получили возможность подать заявление на присвоение квалификационной категории в электронном виде на региональном портале. Ранее это было доступно только специалистам учреждений, подведомственных областному Минздраву. Результат услуги поступает в личный кабинет", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
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Подать заявление могут специалисты со средним или высшим профильным образованием, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность в государственных медучреждениях и в частных клиниках региона, а также в организациях, подведомственных органам власти Подмосковья. Услугой можно воспользоваться на подмосковном портале государственных и муниципальных услуг в разделе "Личные документы" – "Документы для отдельных случаев".
К онлайн-заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Следующий этап - очный тестовый контроль знаний и собеседование. Результаты испытаний будет рассматривать аттестационная комиссия, затем в личном кабинете на региональном портале появится решение об оказании услуги.
Аттестация проводится по должностям медицинских и фармацевтических работников. Специалистам может быть присвоена вторая, первая или высшая квалификационная категория. А через два года после получения предыдущей можно претендовать на присвоение более высокой квалификации.
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