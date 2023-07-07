Оппозиция проводит акцию против денонсации соглашений Молдавии с СНГ
Молдавская партия "Возрождение" проводит акцию протеста против денонсации соглашений с СНГ
© SputnikМитинг в Кишиневе против денонсации соглашений в рамках СНГ
© Sputnik
Митинг в Кишиневе против денонсации соглашений в рамках СНГ
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Возрождение" в пятницу протестуют перед зданием парламента против денонсации ряда соглашений с СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
В повестку парламента внесены проекты денонсации соглашения о сотрудничестве в области охраны труда, а также соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, власти намерены денонсировать конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.
Члены партии "Возрождение" и ее сторонники собрались около полудня перед зданием парламента, чтобы убедить власти не расторгать соглашения с СНГ. Организаторы полагают, что одним из инициаторов разрыва отношений с Содружеством выступает президент Майя Санду, поэтому большая часть лозунгов направлена против главы государства, которую просят уйти в отставку.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.