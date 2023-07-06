https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882686721.html

СМИ сообщили, что самолет с Зеленским прибыл в Прагу

СМИ сообщили, что самолет с Зеленским прибыл в Прагу - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ сообщили, что самолет с Зеленским прибыл в Прагу

Самолет минобороны Чехии, на борту которого находился Владимир Зеленский, прибывший из Софии, приземлился в Праге, в четверг тут состоятся его переговоры с... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T21:40

2023-07-06T21:40

2023-07-06T21:41

в мире

чехия

владимир зеленский

нато

украина

прага

петр павел

вацлав гавел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871639835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe6ed65ea552fd7fe040bd863e8f9789.jpg

ПРАГА, 6 июл - РИА Новости. Самолет минобороны Чехии, на борту которого находился Владимир Зеленский, прибывший из Софии, приземлился в Праге, в четверг тут состоятся его переговоры с президентом Чехии Петром Павелом. Прибытие Зеленского в пражский аэропорт Вацлава Гавела транслировало Чешское ТВ. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу, самолет минобороны Чехии, на борту которого находился Зеленский, приземлился в аэропорту Вацлава Гавела. Еще вечером в четверг состоятся переговоры Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом. Кроме того, запланированы встречи Зеленского с премьером Петром Фиалой, а также с главами обеих палат чешского парламента, сената - Милошем Выстрчилом и gалаты депутатов - Маркетой Пекаровой-Адамовой. О времени проведения этих встреч пока не сообщалось. Зеленский будет в Праге ночевать", - сообщило Чешское ТВ. Фиала посетил Киев вместе с коллегами из Польши и Словении d марте 2022 года. Павел побывал в Киеве, а также на востоке Украины в апреле этого года, вскоре после избрания на президентский пост в республике. Чехия является одним из самых активных поставщиков военной технике Украине и, как на минувшей неделе заявил Фиала, намерена продолжать эту помощь. Кроме того, чешские лидеры на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля намерены активно поддержать намерение Украины вступить в ряды альянса. Чехия также приняла около 550 тысяч беженцев c Украины.

https://ria.ru/20230706/bolgariya-1882666810.html

https://ria.ru/20230706/evrosoyuz-1882639927.html

чехия

украина

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, владимир зеленский, нато, украина, прага, петр павел, вацлав гавел