https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882686721.html
СМИ сообщили, что самолет с Зеленским прибыл в Прагу
СМИ сообщили, что самолет с Зеленским прибыл в Прагу - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ сообщили, что самолет с Зеленским прибыл в Прагу
Самолет минобороны Чехии, на борту которого находился Владимир Зеленский, прибывший из Софии, приземлился в Праге, в четверг тут состоятся его переговоры с... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:40
2023-07-06T21:40
2023-07-06T21:41
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ПРАГА, 6 июл - РИА Новости. Самолет минобороны Чехии, на борту которого находился Владимир Зеленский, прибывший из Софии, приземлился в Праге, в четверг тут состоятся его переговоры с президентом Чехии Петром Павелом. Прибытие Зеленского в пражский аэропорт Вацлава Гавела транслировало Чешское ТВ. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу, самолет минобороны Чехии, на борту которого находился Зеленский, приземлился в аэропорту Вацлава Гавела. Еще вечером в четверг состоятся переговоры Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом. Кроме того, запланированы встречи Зеленского с премьером Петром Фиалой, а также с главами обеих палат чешского парламента, сената - Милошем Выстрчилом и gалаты депутатов - Маркетой Пекаровой-Адамовой. О времени проведения этих встреч пока не сообщалось. Зеленский будет в Праге ночевать", - сообщило Чешское ТВ. Фиала посетил Киев вместе с коллегами из Польши и Словении d марте 2022 года. Павел побывал в Киеве, а также на востоке Украины в апреле этого года, вскоре после избрания на президентский пост в республике. Чехия является одним из самых активных поставщиков военной технике Украине и, как на минувшей неделе заявил Фиала, намерена продолжать эту помощь. Кроме того, чешские лидеры на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля намерены активно поддержать намерение Украины вступить в ряды альянса. Чехия также приняла около 550 тысяч беженцев c Украины.
https://ria.ru/20230706/bolgariya-1882666810.html
https://ria.ru/20230706/evrosoyuz-1882639927.html
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в мире, чехия, владимир зеленский, нато, украина, прага, петр павел, вацлав гавел
В мире, Чехия, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Прага, Петр Павел, Вацлав Гавел
СМИ сообщили, что самолет с Зеленским прибыл в Прагу
Чешское ТВ: самолет с Зеленским прибыл в Прагу, в четверг состоятся переговоры