https://ria.ru/20230706/zakhoronenie-1882528091.html

В Красноярском крае за год восстановили 24 воинских захоронения

В Красноярском крае за год восстановили 24 воинских захоронения - РИА Новости, 06.07.2023

В Красноярском крае за год восстановили 24 воинских захоронения

Специалисты в течение этого года восстановили в Красноярском крае 24 воинских захоронения, на работы было выделено 3,4 миллиона рублей, сообщает краевое... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:53

2023-07-06T10:53

2023-07-06T10:53

общество

красноярский край

ужурский район

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КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Специалисты в течение этого года восстановили в Красноярском крае 24 воинских захоронения, на работы было выделено 3,4 миллиона рублей, сообщает краевое министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. "К этому моменту ремонт проведен на 24 захоронениях в 16 муниципальных образованиях региона. В этом году краю на восстановление воинских захоронений в рамках федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" из федерального и регионального бюджетов выделено 3,4 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 34 воинских захоронения в 21 муниципальном образовании края, установить 34 мемориальных знака, нанести на сооружения 20 имен погибших", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе Бородине восстановлено и благоустроено одиночное захоронение майора Аркадия Пастушенко, погибшего при исполнении интернационального долга в 1982 году. В селе Малый Имыш Ужурского района обустроено одиночное воинское захоронение рядового Игоря Глущенко, погибшего в Чечне в 2000 году. В ходе ремонта установлены мемориальные знаки, ограждения, уложена тротуарная плитка. На все памятники наносится QR-код, по которому можно узнать о биографии и боевом подвиге погибшего воина. "В крае программа реализуется с 2019 года. За это время было восстановлено 249 воинских захоронений на общую сумму более 19 млн рублей. Впереди ещё много работы, которую мы ведём совместно с муниципалитетами. В ближайшее время ещё 16 территорий края на ремонт захоронений получат 2 миллиона рублей", - сказал и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев.

https://ria.ru/20220722/belorussiya-1804297700.html

красноярский край

ужурский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, красноярский край, ужурский район