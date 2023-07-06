В Красноярском крае за год восстановили 24 воинских захоронения
Специалисты в Красноярском крае за год отремонтировали 24 воинских захоронения
Мемориал памяти. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Специалисты в течение этого года восстановили в Красноярском крае 24 воинских захоронения, на работы было выделено 3,4 миллиона рублей, сообщает краевое министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
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"К этому моменту ремонт проведен на 24 захоронениях в 16 муниципальных образованиях региона. В этом году краю на восстановление воинских захоронений в рамках федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" из федерального и регионального бюджетов выделено 3,4 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 34 воинских захоронения в 21 муниципальном образовании края, установить 34 мемориальных знака, нанести на сооружения 20 имен погибших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе Бородине восстановлено и благоустроено одиночное захоронение майора Аркадия Пастушенко, погибшего при исполнении интернационального долга в 1982 году. В селе Малый Имыш Ужурского района обустроено одиночное воинское захоронение рядового Игоря Глущенко, погибшего в Чечне в 2000 году.
В ходе ремонта установлены мемориальные знаки, ограждения, уложена тротуарная плитка. На все памятники наносится QR-код, по которому можно узнать о биографии и боевом подвиге погибшего воина.
"В крае программа реализуется с 2019 года. За это время было восстановлено 249 воинских захоронений на общую сумму более 19 млн рублей. Впереди ещё много работы, которую мы ведём совместно с муниципалитетами. В ближайшее время ещё 16 территорий края на ремонт захоронений получат 2 миллиона рублей", - сказал и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев.