https://ria.ru/20230706/vetnam-1882689830.html
Во Вьетнаме заявили о приверженности развития сотрудничества с Россией
Во Вьетнаме заявили о приверженности развития сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.07.2023
Во Вьетнаме заявили о приверженности развития сотрудничества с Россией
Ханой привержен развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере обороны, Вьетнам будет вместе с Россией при любых условиях, заявил замминистра обороны... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T22:32
2023-07-06T22:32
2023-07-06T22:32
здоровье - общество
вьетнам
дмитрий чернышенко
москва
россия
нгуен суан фук
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ханой привержен развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере обороны, Вьетнам будет вместе с Россией при любых условиях, заявил замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. "Вьетнам будет всегда с вами при любых условиях", - отметил он. По его словам, Москва и Ханой договорились о дальнейших мерах продвижения оборонного сотрудничества. "Сегодня утром мы с товарищем (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу согласились, как подтолкнуть оборонное сотрудничество, чтобы способствовать развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с заявлением о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое было подписано два года назад во время визита нашего президента Вьетнама (бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фука) в Россию", - отметил замглавы минобороны Вьетнама. Он подчеркнул, что вьетнамская сторона намерена прилагать "все усилия для осуществления" намеченных планов с РФ. Хоанг Суан Тиен пояснил, что оборонное сотрудничество входит в пять ключевых направлений взаимодействия с Москвой. Вьетнамский военный чиновник указал, что одной из целей его визита в Москву станет обсуждение планов развития российско-вьетнамского Тропического центра на ближайшее время. В этих целях в пятницу он проведет ряд встреч с представителями РФ. "Мы будем обсуждать направления научно-исследовательских работ, которые обе стороны хотят продвинуть. Например, как повысить износостойкость вооружений и оборудования, которые мы приобрели у СССР и РФ, а также вопросы сохранения здоровья для подводников, военных летчиков и солдат, которые работают в тяжелых условиях", - указал вьетнамский чиновник. "Сотрудничество в рамках Тропического центра считается символом нашего сотрудничества, которое существует со времен СССР. Каждый год мы принимаем около 200 экспертов и ученых из России для совместного проведения научно-исследовательских работ. Я считаю, что заседание завтра будет очень важным, потому что мы будем обсуждать и конкретизировать основные меры развития Тропического центра и особенно предложения, высказанные вами в ходе визита в Тропический центр в апреле этого года. В том числе мы будем обсуждать стратегию по развитию Тропического центра на период до 2030 года и дальше", - сказал Хоанг Суан Тиен в беседе с Чернышенко. Хоанг Суан Тиен также пригласил Чернышенко вновь посетить Вьетнам. Российский вице-премьер, который приезжал в Ханой в апреле, выразил надежду, что его следующий визит будет более продолжительным, поскольку отношения с Вьетнамом заслуживают самого большого внимания.
https://ria.ru/20230706/vetnam-1882689057.html
https://ria.ru/20230703/sudan-1881813424.html
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здоровье - общество, вьетнам, дмитрий чернышенко, москва, россия, нгуен суан фук
Здоровье - Общество, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, Москва, Россия, Нгуен Суан Фук
Во Вьетнаме заявили о приверженности развития сотрудничества с Россией
Во Вьетнаме заявили о приверженности развития сотрудничества с Россией в сфере обороны
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ханой привержен развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере обороны, Вьетнам будет вместе с Россией при любых условиях, заявил замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
"Вьетнам будет всегда с вами при любых условиях", - отметил он. По его словам, Москва и Ханой договорились о дальнейших мерах продвижения оборонного сотрудничества.
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«
"Сегодня утром мы с товарищем (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу согласились, как подтолкнуть оборонное сотрудничество, чтобы способствовать развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с заявлением о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое было подписано два года назад во время визита нашего президента Вьетнама (бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фука) в Россию", - отметил замглавы минобороны Вьетнама.
Он подчеркнул, что вьетнамская сторона намерена прилагать "все усилия для осуществления" намеченных планов с РФ. Хоанг Суан Тиен пояснил, что оборонное сотрудничество входит в пять ключевых направлений взаимодействия с Москвой.
Вьетнамский военный чиновник указал, что одной из целей его визита в Москву станет обсуждение планов развития российско-вьетнамского Тропического центра на ближайшее время. В этих целях в пятницу он проведет ряд встреч с представителями РФ.
«
"Мы будем обсуждать направления научно-исследовательских работ, которые обе стороны хотят продвинуть. Например, как повысить износостойкость вооружений и оборудования, которые мы приобрели у СССР и РФ, а также вопросы сохранения здоровья для подводников, военных летчиков и солдат, которые работают в тяжелых условиях", - указал вьетнамский чиновник.
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«
"Сотрудничество в рамках Тропического центра считается символом нашего сотрудничества, которое существует со времен СССР. Каждый год мы принимаем около 200 экспертов и ученых из России для совместного проведения научно-исследовательских работ. Я считаю, что заседание завтра будет очень важным, потому что мы будем обсуждать и конкретизировать основные меры развития Тропического центра и особенно предложения, высказанные вами в ходе визита в Тропический центр в апреле этого года. В том числе мы будем обсуждать стратегию по развитию Тропического центра на период до 2030 года и дальше", - сказал Хоанг Суан Тиен в беседе с Чернышенко.
Хоанг Суан Тиен также пригласил Чернышенко вновь посетить Вьетнам. Российский вице-премьер, который приезжал в Ханой в апреле, выразил надежду, что его следующий визит будет более продолжительным, поскольку отношения с Вьетнамом заслуживают самого большого внимания.
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