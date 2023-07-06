https://ria.ru/20230706/ussuriysk-1882491412.html

В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона

В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона - РИА Новости, 06.07.2023

В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона

Сообщение между населенными пунктами в Уссурийском городском округе в Приморском крае нарушено после выпадения почти 60 миллиметров осадков, внутри города... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T04:25

2023-07-06T04:25

2023-07-06T04:25

уссурийск

уссурийский городской округ

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Сообщение между населенными пунктами в Уссурийском городском округе в Приморском крае нарушено после выпадения почти 60 миллиметров осадков, внутри города затруднено движение автомобилей, фиксируются подтопления придомовых участков, рассказали в городской администрации. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света. Власти Приморья ранее сообщили, что есть переливы на дорогах в пяти районах и округах, а село Зеленый Яр в Михайловском районе отрезано водой. Глава Лазовского округа Юрий Мосальский заявил, что в села Валентин и Глазковка в его округе проезда нет. Нарушено сообщение с несколькими селами. "По информации управления ГО и ЧС, за минувшие сутки в Уссурийске выпало 59,2 миллиметра осадков в виде дождя при месячной норме 113 миллиметров... Ограничено дорожное сообщение между селами Корсаковка и Яконовка. Сотрудниками МЧС России организована работа транспортной и лодочной переправы. Движение в сторону поселка Партизан под мостом возможно только на высокопроходимой технике", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации городского округа. Внутри города из-за сильных осадков местами нет проезда, повреждено дорожное полотно. Фиксируются многочисленные подтопления придомовых и приусадебных участков.

https://ria.ru/20230706/damba-1882491294.html

уссурийск

уссурийский городской округ

приморский край

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уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия