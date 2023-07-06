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В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона
В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона - РИА Новости, 06.07.2023
В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона
Сообщение между населенными пунктами в Уссурийском городском округе в Приморском крае нарушено после выпадения почти 60 миллиметров осадков, внутри города... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:25
2023-07-06T04:25
2023-07-06T04:25
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Сообщение между населенными пунктами в Уссурийском городском округе в Приморском крае нарушено после выпадения почти 60 миллиметров осадков, внутри города затруднено движение автомобилей, фиксируются подтопления придомовых участков, рассказали в городской администрации. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света. Власти Приморья ранее сообщили, что есть переливы на дорогах в пяти районах и округах, а село Зеленый Яр в Михайловском районе отрезано водой. Глава Лазовского округа Юрий Мосальский заявил, что в села Валентин и Глазковка в его округе проезда нет. Нарушено сообщение с несколькими селами. "По информации управления ГО и ЧС, за минувшие сутки в Уссурийске выпало 59,2 миллиметра осадков в виде дождя при месячной норме 113 миллиметров... Ограничено дорожное сообщение между селами Корсаковка и Яконовка. Сотрудниками МЧС России организована работа транспортной и лодочной переправы. Движение в сторону поселка Партизан под мостом возможно только на высокопроходимой технике", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации городского округа. Внутри города из-за сильных осадков местами нет проезда, повреждено дорожное полотно. Фиксируются многочисленные подтопления придомовых и приусадебных участков.
https://ria.ru/20230706/damba-1882491294.html
уссурийск
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уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Уссурийске нарушилось дорожное сообщение из-за циклона
В Уссурийском городском округе циклон нарушил сообщение между населенными пунктами