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Список творческих профессий и должностей вырос до 236 пунктов - РИА Новости, 06.07.2023
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10:09 06.07.2023 (обновлено: 10:51 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/tvorchestvo-1882519153.html
Список творческих профессий и должностей вырос до 236 пунктов
Список творческих профессий и должностей вырос до 236 пунктов - РИА Новости, 06.07.2023
Список творческих профессий и должностей вырос до 236 пунктов
Правительство РФ расширило до 236 пунктов перечень профессий и должностей творческих работников, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:09
2023-07-06T10:51
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общество
михаил мишустин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ расширило до 236 пунктов перечень профессий и должностей творческих работников, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."В России актуализирован перечень профессий и должностей творческих работников, для которых установлено, что время, в течение которого они по инициативе работодателя не участвуют в создании или исполнении произведений, оплачивается не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Распоряжение об этом подписал (председатель правительства - ред.) Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В обновленном перечне значится 236 профессий и должностей. Решение необходимо для реализации новых норм Трудового кодекса, отметили в кабмине."До их принятия осенью 2022 года неучастие творческих работников по инициативе работодателя в создании или исполнении произведений могло оплачиваться работодателем ниже размера МРОТ. Теперь работодатель должен гарантировать оплату труда не ниже этого уровня, даже если артист по инициативе работодателя по тем или иным причинам не выступает. Выплаты должны быть не ниже оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера", - сообщили в кабмине.
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россия, общество, михаил мишустин, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента
Список творческих профессий и должностей вырос до 236 пунктов

Правительство расширило список профессий и должностей творческих работников до 236 пунктов

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкПалитра художника
Палитра художника - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Палитра художника. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ расширило до 236 пунктов перечень профессий и должностей творческих работников, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"В России актуализирован перечень профессий и должностей творческих работников, для которых установлено, что время, в течение которого они по инициативе работодателя не участвуют в создании или исполнении произведений, оплачивается не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Распоряжение об этом подписал (председатель правительства - ред.) Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В обновленном перечне значится 236 профессий и должностей. Решение необходимо для реализации новых норм Трудового кодекса, отметили в кабмине.
"До их принятия осенью 2022 года неучастие творческих работников по инициативе работодателя в создании или исполнении произведений могло оплачиваться работодателем ниже размера МРОТ. Теперь работодатель должен гарантировать оплату труда не ниже этого уровня, даже если артист по инициативе работодателя по тем или иным причинам не выступает. Выплаты должны быть не ниже оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера", - сообщили в кабмине.
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