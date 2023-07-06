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Байден развязал войну против гражданского общества, заявил активист - РИА Новости, 06.07.2023
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11:43 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ssha-1882537940.html
Байден развязал войну против гражданского общества, заявил активист
Байден развязал войну против гражданского общества, заявил активист - РИА Новости, 06.07.2023
Байден развязал войну против гражданского общества, заявил активист
Демократическая администрация президента США Джо Байдена преследует представителей гражданского общества за альтернативное мнение, заявил глава Российского... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:43
2023-07-06T11:43
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Демократическая администрация президента США Джо Байдена преследует представителей гражданского общества за альтернативное мнение, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. "Сегодня, по сути, Байден развязал войну против гражданского общества руками своих силовиков", - сказал Ионов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, активистов, которые возвращаются с мероприятий из-за рубежа, задерживают и обыскивают только за то, что они выражают свое мнение, отличное от официальной позиции Белого дома, и сотрудничают с коллегами-правозащитниками из других стран. Ранее Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Ионов заявил РИА Новости, что его вина не доказана, а подобное дело развалится в суде.
https://ria.ru/20230705/ionov-1882196612.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
Байден развязал войну против гражданского общества, заявил активист

Правозащитник Ионов: администрация Байдена преследует представителей гражданского общества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрезидент "Антиглобалистского движения России" Александр Ионов
Президент Антиглобалистского движения России Александр Ионов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Президент "Антиглобалистского движения России" Александр Ионов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Демократическая администрация президента США Джо Байдена преследует представителей гражданского общества за альтернативное мнение, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
"Сегодня, по сути, Байден развязал войну против гражданского общества руками своих силовиков", - сказал Ионов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Правозащитник Александр Ионов: США объявили на меня охоту
5 июля, 13:00
По его словам, активистов, которые возвращаются с мероприятий из-за рубежа, задерживают и обыскивают только за то, что они выражают свое мнение, отличное от официальной позиции Белого дома, и сотрудничают с коллегами-правозащитниками из других стран.
Ранее Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки.
Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
Ионов заявил РИА Новости, что его вина не доказана, а подобное дело развалится в суде.
Президент Антиглобалистского движения России Александр Ионов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Правозащитница назвала обвинения США в адрес активиста Ионова надуманными
4 июля, 14:28
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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