Рейтинг@Mail.ru
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:19 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/samolet-1882561771.html
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 06.07.2023
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку
Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:19
2023-07-06T13:19
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
актобе
шарм-эш-шейх
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18641/94/186419465_0:26:501:307_1920x0_80_0_0_f53e4da530461e8762b862b291f00953.jpg
АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. "Экипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником", — говорится в сообщении. По информации экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли, добавили в КГА.
https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html
актобе
шарм-эш-шейх
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18641/94/186419465_28:0:472:333_1920x0_80_0_0_e521962b7048205b10c08086f0cbece3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, актобе , шарм-эш-шейх, астана
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Актобе , Шарм-эш-Шейх, Астана
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку

Летевший из Шарм-эш-Шейха в Астану самолет вынужденно сел в казахстанском Актобе

© Flickr / comedy_noseБоинг-737 800
Боинг-737 800 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Flickr / comedy_nose
Читать ria.ru в
АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Экипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником", — говорится в сообщении.
По информации экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли, добавили в КГА.
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре
13 июня, 16:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыАктобеШарм-эш-ШейхАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала