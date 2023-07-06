https://ria.ru/20230706/samolet-1882561771.html

Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку

Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 06.07.2023

Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку

Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:19

2023-07-06T13:19

2023-07-06T13:19

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АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. "Экипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником", — говорится в сообщении. По информации экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли, добавили в КГА.

https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html

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Лана Баева

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