https://ria.ru/20230706/samolet-1882561771.html
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 06.07.2023
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку
Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:19
2023-07-06T13:19
2023-07-06T13:19
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
актобе
шарм-эш-шейх
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18641/94/186419465_0:26:501:307_1920x0_80_0_0_f53e4da530461e8762b862b291f00953.jpg
АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. "Экипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником", — говорится в сообщении. По информации экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли, добавили в КГА.
https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html
актобе
шарм-эш-шейх
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18641/94/186419465_28:0:472:333_1920x0_80_0_0_e521962b7048205b10c08086f0cbece3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, актобе , шарм-эш-шейх, астана
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Актобе , Шарм-эш-Шейх, Астана
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку
Летевший из Шарм-эш-Шейха в Астану самолет вынужденно сел в казахстанском Актобе
АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Боинг-737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Астана, вынужденно сел в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Экипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником", — говорится в сообщении.
По информации экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли, добавили в КГА.
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре