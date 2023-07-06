https://ria.ru/20230706/salvador-1882487578.html
СМИ: экс-президенту Сальвадора дали шесть лет тюрьмы по налоговому делу
СМИ: экс-президенту Сальвадора дали шесть лет тюрьмы по налоговому делу - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: экс-президенту Сальвадора дали шесть лет тюрьмы по налоговому делу
Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес, ранее осужденный на 14 лет за преступный сговор, получил еще 6 по делу о неуплате налогов, сообщила радиостанция... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:31
2023-07-06T02:31
2023-07-06T02:31
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес, ранее осужденный на 14 лет за преступный сговор, получил еще 6 по делу о неуплате налогов, сообщила радиостанция YSKL. "Третий суда Сан-Сальвадора по вынесению приговоров осудил бывшего президента Маурисио Фунеса на шесть лет тюремного заключения. Скрывающегося в Никарагуа (Фунеса - ред.) обвиняли в налоговом мошенничестве в виде уклонения от уплаты налогов", - сообщила радиостанция в Twitter. В мае Фунес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, а министр юстиции и безопасности в его правительстве Давид Мунгиа Пайес получил 18 лет тюрьмы за преступный сговор с представителями бандитских группировок. Гособвинению удалось доказать, что два бывших чиновника "торговали жизнями сальвадорцев в обмен на преференции на выборах, действуя как члены банды". Фунес уже находится в международном розыске по обвинениям в коррупционных преступлениях, он считает это политическим преследованием. В 2019 году экс-президент получил убежище и гражданство Никарагуа и, предположительно, скрывается в этой стране. По законам Никарагуа, граждане не могут быть экстрадированы, однако законы Сальвадора позволяют вести уголовные дела в отсутствие подсудимых.
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никарагуа, сальвадор, сан-сальвадор (город), в мире
Никарагуа, Сальвадор, Сан-Сальвадор (город), В мире
СМИ: экс-президенту Сальвадора дали шесть лет тюрьмы по налоговому делу
YSKL: экс-президент Сальвадора Фунес получил еще шесть лет тюрьмы по налоговому делу
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес, ранее осужденный на 14 лет за преступный сговор, получил еще 6 по делу о неуплате налогов, сообщила радиостанция YSKL.
«
"Третий суда Сан-Сальвадора по вынесению приговоров осудил бывшего президента Маурисио Фунеса на шесть лет тюремного заключения. Скрывающегося в Никарагуа (Фунеса - ред.) обвиняли в налоговом мошенничестве в виде уклонения от уплаты налогов", - сообщила радиостанция в Twitter.
В мае Фунес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, а министр юстиции и безопасности в его правительстве Давид Мунгиа Пайес получил 18 лет тюрьмы за преступный сговор с представителями бандитских группировок. Гособвинению удалось доказать, что два бывших чиновника "торговали жизнями сальвадорцев в обмен на преференции на выборах, действуя как члены банды".
Фунес уже находится в международном розыске по обвинениям в коррупционных преступлениях, он считает это политическим преследованием. В 2019 году экс-президент получил убежище и гражданство Никарагуа и, предположительно, скрывается в этой стране. По законам Никарагуа, граждане не могут быть экстрадированы, однако законы Сальвадора позволяют вести уголовные дела в отсутствие подсудимых.
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