https://ria.ru/20230706/salvador-1882487578.html

СМИ: экс-президенту Сальвадора дали шесть лет тюрьмы по налоговому делу

СМИ: экс-президенту Сальвадора дали шесть лет тюрьмы по налоговому делу - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: экс-президенту Сальвадора дали шесть лет тюрьмы по налоговому делу

Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес, ранее осужденный на 14 лет за преступный сговор, получил еще 6 по делу о неуплате налогов, сообщила радиостанция... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:31

2023-07-06T02:31

2023-07-06T02:31

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сальвадор

сан-сальвадор (город)

в мире

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес, ранее осужденный на 14 лет за преступный сговор, получил еще 6 по делу о неуплате налогов, сообщила радиостанция YSKL. "Третий суда Сан-Сальвадора по вынесению приговоров осудил бывшего президента Маурисио Фунеса на шесть лет тюремного заключения. Скрывающегося в Никарагуа (Фунеса - ред.) обвиняли в налоговом мошенничестве в виде уклонения от уплаты налогов", - сообщила радиостанция в Twitter. В мае Фунес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, а министр юстиции и безопасности в его правительстве Давид Мунгиа Пайес получил 18 лет тюрьмы за преступный сговор с представителями бандитских группировок. Гособвинению удалось доказать, что два бывших чиновника "торговали жизнями сальвадорцев в обмен на преференции на выборах, действуя как члены банды". Фунес уже находится в международном розыске по обвинениям в коррупционных преступлениях, он считает это политическим преследованием. В 2019 году экс-президент получил убежище и гражданство Никарагуа и, предположительно, скрывается в этой стране. По законам Никарагуа, граждане не могут быть экстрадированы, однако законы Сальвадора позволяют вести уголовные дела в отсутствие подсудимых.

https://ria.ru/20230706/politseyskie-1882486725.html

никарагуа

сальвадор

сан-сальвадор (город)

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никарагуа, сальвадор, сан-сальвадор (город), в мире