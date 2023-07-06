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В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот" - РИА Новости, 06.07.2023
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"
Спасатели полностью потушили пожар в здании, где находятся рестораны, на Тверском бульваре в центре Москвы, площадь возгорания составила 40 квадратных метров,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:58
2023-07-06T20:58
2023-07-06T21:31
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в здании, где находятся рестораны, на Тверском бульваре в центре Москвы, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, открытый огонь потушен."В 20.28 пожар полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По этому адресу находятся, в частности, рестораны "Турандот" и "Шануар", под одной крышей - знаменитое "Кафе Пушкинъ".
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855525260.html
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Работа пожарных на месте возгорания в здании около "Кафе Пушкинъ"
Работа пожарных на месте возгорания здания около "Кафе Пушкинъ"
2023-07-06T20:58
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"
На Тверском бульваре потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в здании, где находятся рестораны, на Тверском бульваре в центре Москвы, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, открытый огонь потушен.
«
"В 20.28 пожар полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По этому адресу находятся, в частности, рестораны "Турандот" и "Шануар", под одной крышей - знаменитое "Кафе Пушкинъ".
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