https://ria.ru/20230706/pozhar-1882683473.html

В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"

В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот" - РИА Новости, 06.07.2023

В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"

Спасатели полностью потушили пожар в здании, где находятся рестораны, на Тверском бульваре в центре Москвы, площадь возгорания составила 40 квадратных метров,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:58

2023-07-06T20:58

2023-07-06T21:31

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в здании, где находятся рестораны, на Тверском бульваре в центре Москвы, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, открытый огонь потушен."В 20.28 пожар полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По этому адресу находятся, в частности, рестораны "Турандот" и "Шануар", под одной крышей - знаменитое "Кафе Пушкинъ".

https://ria.ru/20230303/pozhar-1855525260.html

москва

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Работа пожарных на месте возгорания в здании около "Кафе Пушкинъ" Работа пожарных на месте возгорания здания около "Кафе Пушкинъ" 2023-07-06T20:58 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)