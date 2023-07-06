https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

Вас предупреждали. Россия нанесла Финляндии ответный удар

Вас предупреждали. Россия нанесла Финляндии ответный удар - РИА Новости, 06.07.2023

Вас предупреждали. Россия нанесла Финляндии ответный удар

Еще одна западная страна, некогда гордившаяся тесными и доверительными отношениями с Москвой, одновременно продвигая откровенно русофобскую повестку, получила... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:57

2023-07-06T14:57

2023-07-06T16:31

в мире

россия

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хельсинки

антти хелантеря

нато

рцнк

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еще одна западная страна, некогда гордившаяся тесными и доверительными отношениями с Москвой, одновременно продвигая откровенно русофобскую повестку, получила "желаемое". Девять финских дипломатов объявлены в России персонами нон грата, консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября не будет работать. Причина — недальновидная политика Хельсинки, где сделали окончательный выбор в пользу притеснения всего российского.Угроза безопасностиДнем 6 июля финского посла в России Антти Хелантеря вызвали в МИД РФ. На Смоленской площади главе дипломатической миссии, как говорится в официальном сообщении ведомства, "был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой". Она, подчеркнули в министерстве, направлена на слом российско-финляндских отношений, разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по национальному признаку при выдаче въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности диппредставительств в этой стране.В министерстве также отметили, что угрозу безопасности России создают и обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО. А поощрение Хельсинки киевского режима и накачивание его западным оружием означают явно враждебные действия против нашей страны. "Такая линия финских властей не может оставаться без ответа", — заявили в МИД.Могли и не церемонитьсяПосол был уведомлен, что в связи с высылкой в июне 2023-го из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений столько же сотрудников посольства Финляндии в Москве и финского генконсульства в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Теперь они будут лишены дипломатического иммунитета.Стоит отметить, что с российской стороны уточнение причин такого шага было своего рода жестом доброй воли. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, страна не обязана объяснять, почему тот или иной человек объявлен персоной нон грата.Также было заявлено, что Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.Последняя капляОдним из недавних наиболее ярких проявлений русофобии по-фински стал арест в апреле Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Местные СМИ сообщали, что такое решение было принято в связи с санкциями Евросоюза, которые Москва считает нелегитимными.Предполагалось, что арест продлится до трех недель. МИД России направил ноту финской стороне с требованием провести расследование законности временного замораживания активов.Помимо РЦНК, в Хельсинки арестовали семь квартир, которые, предположительно, были связаны с "Россотрудничеством". В итоге арест с центра был снят, официально заявили финские представители. Что стало с другими объектами недвижимости, они не сообщали.

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хельсинки

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в мире, россия, финляндия, хельсинки, антти хелантеря, нато, рцнк