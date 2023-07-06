https://ria.ru/20230706/pogoda-1882692081.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.07.2023

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T22:57

2023-07-06T22:57

2023-07-06T23:17

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мосводосток

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно данным синоптиков, ночью и до конца суток 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Существует вероятность выпадения более 25 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона дано указание усилить патрулирование зон отдыха и парков, предупредить людей о возможности грозы и ливня. "Сотрудники Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов", – цитируют в сообщении Бирюкова. Отмечается, что при ухудшении погоды стоит быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882444164.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток