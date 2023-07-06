https://ria.ru/20230706/pischeprom-1882527497.html
Предприятия пищепрома Ставрополья получили компенсацию за оборудование
Предприятия пищепрома Ставрополья получили компенсацию за оборудование - РИА Новости, 06.07.2023
Предприятия пищепрома Ставрополья получили компенсацию за оборудование
Девять предприятий пищепрома Ставропольского края получили компенсацию за приобретенное технологическое оборудование, общая сумма компенсации составила 6,6... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:50
2023-07-06T10:50
2023-07-06T10:50
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Девять предприятий пищепрома Ставропольского края получили компенсацию за приобретенное технологическое оборудование, общая сумма компенсации составила 6,6 миллиона рублей, сообщает Минэкономразвития региона. Средства по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова выделены из краевого бюджета в рамках государственной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". Компенсацию затрат получили хлебопекарные, кондитерские, мясо- и молокоперерабатывающие предприятия, компания по выпуску снековой продукции. Они приобрели оборудование для расширения своих производств или модернизации линий. "Также на 33 миллиона рублей, выделенных из казны Ставрополья, возмещена часть затрат 20 предпринимателей на приобретение оборудования в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, легкая промышленность, производство строительных материалов, выпуск торгового и промышленного оборудования. В целом на мероприятия по поддержке предпринимателей нашего края в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на текущий год предусмотрено более 250 миллионов рублей. Вскоре грантовую поддержку в общей сумме 25 миллионов рублей распределим для молодых и социальных предпринимателей, которые смогут получить до 500 тысяч на развитие бизнеса", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития Ставропольского края Дениса Полюбина.
https://ria.ru/20230620/kadry-1879450899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Девять предприятий пищепрома Ставропольского края получили компенсацию за приобретенное технологическое оборудование, общая сумма компенсации составила 6,6 миллиона рублей, сообщает Минэкономразвития региона.
Средства по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
выделены из краевого бюджета в рамках государственной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
Компенсацию затрат получили хлебопекарные, кондитерские, мясо- и молокоперерабатывающие предприятия, компания по выпуску снековой продукции. Они приобрели оборудование для расширения своих производств или модернизации линий.
"Также на 33 миллиона рублей, выделенных из казны Ставрополья, возмещена часть затрат 20 предпринимателей на приобретение оборудования в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, легкая промышленность, производство строительных материалов, выпуск торгового и промышленного оборудования. В целом на мероприятия по поддержке предпринимателей нашего края в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на текущий год предусмотрено более 250 миллионов рублей. Вскоре грантовую поддержку в общей сумме 25 миллионов рублей распределим для молодых и социальных предпринимателей, которые смогут получить до 500 тысяч на развитие бизнеса", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития Ставропольского края Дениса Полюбина.
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