https://ria.ru/20230706/myatezh-1882601153.html

Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче

Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче

Отношения Минска и Москвы после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:24

2023-07-06T15:24

2023-07-06T15:24

безопасность

россия

белоруссия

александр лукашенко

евгений пригожин

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Отношения Минска и Москвы после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. "Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. "Не дай бог, смута в России, как он (президент РФ Владимир Путин - ред.) это назвал, жарко было бы всем. Но нам точно. Нам было бы не отсидеться, я это понял сразу. Поэтому я и включился в этот процесс. И в результате мы, сыграв определенную роль, и он, и я, не допустили этой смуты. Это в плюс? В плюс. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?" - задал риторический вопрос Лукашенко. "Да, я вижу, что у некоторых мнениеформирующих людей в России возникла некая ревность, еще, может быть, что-то. Я это учитываю. Но что поделаешь, так сложилась ситуация", - добавил президент Белоруссии. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230706/vagner-1882539656.html

https://ria.ru/20230701/putin-1881652656.html

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа