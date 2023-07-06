Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/myatezh-1882601153.html
Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче
Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче
Отношения Минска и Москвы после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:24
2023-07-06T15:24
безопасность
россия
белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294264_0:312:3016:2008_1920x0_80_0_0_b16db1c588e22ae77dfd656ceefea317.jpg
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Отношения Минска и Москвы после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. "Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. "Не дай бог, смута в России, как он (президент РФ Владимир Путин - ред.) это назвал, жарко было бы всем. Но нам точно. Нам было бы не отсидеться, я это понял сразу. Поэтому я и включился в этот процесс. И в результате мы, сыграв определенную роль, и он, и я, не допустили этой смуты. Это в плюс? В плюс. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?" - задал риторический вопрос Лукашенко. "Да, я вижу, что у некоторых мнениеформирующих людей в России возникла некая ревность, еще, может быть, что-то. Я это учитываю. Но что поделаешь, так сложилась ситуация", - добавил президент Белоруссии. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230706/vagner-1882539656.html
https://ria.ru/20230701/putin-1881652656.html
https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7d7ca4f42e47819ddb80daa7fe6da6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче

Лукашенко: отношения Москвы и Минска после ситуации с "Вагнером" станут еще крепче

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Танк ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Танк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Отношения Минска и Москвы после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.
"Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко рассказал о размещении "Вагнера" в Белоруссии
Вчера, 11:46
"Не дай бог, смута в России, как он (президент РФ Владимир Путин - ред.) это назвал, жарко было бы всем. Но нам точно. Нам было бы не отсидеться, я это понял сразу. Поэтому я и включился в этот процесс. И в результате мы, сыграв определенную роль, и он, и я, не допустили этой смуты. Это в плюс? В плюс. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?" - задал риторический вопрос Лукашенко.
"Да, я вижу, что у некоторых мнениеформирующих людей в России возникла некая ревность, еще, может быть, что-то. Я это учитываю. Но что поделаешь, так сложилась ситуация", - добавил президент Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
СМИ: попытка мятежа показала, что в мире не хотят ухода Путина с поста
1 июля, 15:54
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Бойцы ЧВК Вагнер в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Добрые намерения, ведущие в ад: Россия уклонилась от самой страшной угрозы
30 июня, 08:00
 
БезопасностьРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала