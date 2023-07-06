Лукашенко заявил, что отношения с Москвой после 24 июня станут еще крепче
Лукашенко: отношения Москвы и Минска после ситуации с "Вагнером" станут еще крепче
Танк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Отношения Минска и Москвы после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.
"Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
"Не дай бог, смута в России, как он (президент РФ Владимир Путин - ред.) это назвал, жарко было бы всем. Но нам точно. Нам было бы не отсидеться, я это понял сразу. Поэтому я и включился в этот процесс. И в результате мы, сыграв определенную роль, и он, и я, не допустили этой смуты. Это в плюс? В плюс. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?" - задал риторический вопрос Лукашенко.
"Да, я вижу, что у некоторых мнениеформирующих людей в России возникла некая ревность, еще, может быть, что-то. Я это учитываю. Но что поделаешь, так сложилась ситуация", - добавил президент Белоруссии.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.