https://ria.ru/20230706/modernizatsiya-1882675390.html

Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году

Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году - РИА Новости, 06.07.2023

Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году

Модернизацию системы оповещения населения завершат в Астраханской области в текущем году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:58

2023-07-06T19:58

2023-07-06T19:58

астраханская область

астраханская область

россия

игорь бабушкин

николай патрушев

владимир устинов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808416626_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5ab887bb0dd5b6fecc2fa1dd0d96fafb.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Модернизацию системы оповещения населения завершат в Астраханской области в текущем году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В четверг он принял участие в совещании по вопросам безопасности на Юге России под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова. Обсуждались меры по предупреждению ЧС, безопасности населения, антитеррористической защищенности объектов, школ, мест массового пребывания людей. "Доложил о ситуации в Астраханской области. В конце прошлого года мы создали министерство региональной безопасности, в задачи которого вошли вопросы гражданской обороны. В этом году планово завершим модернизацию системы оповещения населения", - написал губернатор в телеграм-канале. Он уточнил, что на эти цели из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей. Дополнительно введен в работу мобильный комплекс информирования и оповещения населения, предназначенный для труднодоступных мест, отметил Бабушкин. Кроме того, по его данным, уже проведена ревизия фонда защитных сооружений гражданской обороны, приведены в надлежащее состояние подземные помещения, из них по согласованию с МЧС сняты с учета десять критически изношенных, не подлежащих восстановлению. Особое внимание уделяется пожарной обстановке, добавил он.

https://ria.ru/20230630/otdykh-1881445378.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, россия, игорь бабушкин, николай патрушев, владимир устинов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)