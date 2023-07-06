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Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году - РИА Новости, 06.07.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
19:58 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/modernizatsiya-1882675390.html
Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году
Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году - РИА Новости, 06.07.2023
Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году
Модернизацию системы оповещения населения завершат в Астраханской области в текущем году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:58
2023-07-06T19:58
астраханская область
астраханская область
россия
игорь бабушкин
николай патрушев
владимир устинов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Модернизацию системы оповещения населения завершат в Астраханской области в текущем году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В четверг он принял участие в совещании по вопросам безопасности на Юге России под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова. Обсуждались меры по предупреждению ЧС, безопасности населения, антитеррористической защищенности объектов, школ, мест массового пребывания людей. "Доложил о ситуации в Астраханской области. В конце прошлого года мы создали министерство региональной безопасности, в задачи которого вошли вопросы гражданской обороны. В этом году планово завершим модернизацию системы оповещения населения", - написал губернатор в телеграм-канале. Он уточнил, что на эти цели из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей. Дополнительно введен в работу мобильный комплекс информирования и оповещения населения, предназначенный для труднодоступных мест, отметил Бабушкин. Кроме того, по его данным, уже проведена ревизия фонда защитных сооружений гражданской обороны, приведены в надлежащее состояние подземные помещения, из них по согласованию с МЧС сняты с учета десять критически изношенных, не подлежащих восстановлению. Особое внимание уделяется пожарной обстановке, добавил он.
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астраханская область, россия, игорь бабушкин, николай патрушев, владимир устинов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Николай Патрушев, Владимир Устинов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году

Бабушкин: модернизацию системы оповещения завершат в Астраханской области в 2023 году

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль"
Вид на территорию историко-архитектурного комплекса Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Модернизацию системы оповещения населения завершат в Астраханской области в текущем году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В четверг он принял участие в совещании по вопросам безопасности на Юге России под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова. Обсуждались меры по предупреждению ЧС, безопасности населения, антитеррористической защищенности объектов, школ, мест массового пребывания людей.
"Доложил о ситуации в Астраханской области. В конце прошлого года мы создали министерство региональной безопасности, в задачи которого вошли вопросы гражданской обороны. В этом году планово завершим модернизацию системы оповещения населения", - написал губернатор в телеграм-канале.
Он уточнил, что на эти цели из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей. Дополнительно введен в работу мобильный комплекс информирования и оповещения населения, предназначенный для труднодоступных мест, отметил Бабушкин.
Кроме того, по его данным, уже проведена ревизия фонда защитных сооружений гражданской обороны, приведены в надлежащее состояние подземные помещения, из них по согласованию с МЧС сняты с учета десять критически изношенных, не подлежащих восстановлению. Особое внимание уделяется пожарной обстановке, добавил он.
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Астраханская областьАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинНиколай ПатрушевВладимир УстиновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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