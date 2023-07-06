https://ria.ru/20230706/lavra-1882509374.html

Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали

Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали - РИА Новости, 06.07.2023

Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:32

2023-07-06T09:32

2023-07-06T10:45

религия

украина

киев

ситуация вокруг упц

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882525421_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9f233c939c141d7023a61c0e8c0eaa9.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция предстоятеля церкви митрополита Онуфрия. Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Как заявили в союзе православных журналистов, комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса. "Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - говорится в сообщении. В сообщении также говорится, что юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки осуществления уголовного правонарушения. Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действия заповедника "Киево-Печерская лавра". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882502565.html

https://ria.ru/20230706/lavra-1882499538.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Комиссия минкультуры Украины меняет замки в Киево-Печерской лавре Комиссия минкультуры Украины меняет замки в Киево-Печерской лавре 2023-07-06T09:32 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, ситуация вокруг упц, религия