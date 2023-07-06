Рейтинг@Mail.ru
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:32 06.07.2023 (обновлено: 10:45 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/lavra-1882509374.html
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали - РИА Новости, 06.07.2023
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:32
2023-07-06T10:45
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882525421_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9f233c939c141d7023a61c0e8c0eaa9.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция предстоятеля церкви митрополита Онуфрия. Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Как заявили в союзе православных журналистов, комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса. "Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - говорится в сообщении. В сообщении также говорится, что юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки осуществления уголовного правонарушения. Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действия заповедника "Киево-Печерская лавра". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230706/lavra-1882502565.html
https://ria.ru/20230706/lavra-1882499538.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Комиссия минкультуры Украины меняет замки в Киево-Печерской лавре
Комиссия минкультуры Украины меняет замки в Киево-Печерской лавре
2023-07-06T09:32
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882525421_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83f02984dd136683b041565a43b1033f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали

В УПЦ заявили, что резиденция митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция предстоятеля церкви митрополита Онуфрия.
Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Как заявили в союзе православных журналистов, комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса
Вчера, 08:47
"Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - говорится в сообщении.
В сообщении также говорится, что юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки осуществления уголовного правонарушения. Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действия заповедника "Киево-Печерская лавра".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В корпус Киево-Печерской лавры проникли представители заповедника и полиция
Вчера, 07:52
 
РелигияУкраинаКиевСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала