https://ria.ru/20230706/lavra-1882509374.html
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали - РИА Новости, 06.07.2023
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:32
2023-07-06T09:32
2023-07-06T10:45
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция предстоятеля церкви митрополита Онуфрия. Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Как заявили в союзе православных журналистов, комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса. "Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - говорится в сообщении. В сообщении также говорится, что юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки осуществления уголовного правонарушения. Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действия заповедника "Киево-Печерская лавра". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230706/lavra-1882502565.html
https://ria.ru/20230706/lavra-1882499538.html
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Комиссия минкультуры Украины меняет замки в Киево-Печерской лавре
Комиссия минкультуры Украины меняет замки в Киево-Печерской лавре
2023-07-06T09:32
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, киев, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали
В УПЦ заявили, что резиденция митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатана
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила в своем телеграм-канале
, что в четверг утром был опечатан корпус Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция предстоятеля церкви митрополита Онуфрия.
Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Как заявили в союзе православных журналистов, комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса.
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса
"Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - говорится в сообщении.
В сообщении также говорится, что юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки осуществления уголовного правонарушения. Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действия заповедника "Киево-Печерская лавра".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева
.
В корпус Киево-Печерской лавры проникли представители заповедника и полиция