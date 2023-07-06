В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса
Комиссия Минкульта Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса
© Українська Православна ЦеркваКомиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
© Українська Православна Церква
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса, сообщил в четверг союз православных журналистов.
Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры.
В своем телеграм-канале союз опубликовал видео, согласно которому представители правоохранительных органов также оцепили 69-й корпус монастыря. "Комиссия минкульта прибыла опечатывать отобранные корпуса", - говорится в еще одном сообщении организации.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.