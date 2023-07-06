https://ria.ru/20230706/lavra-1882502565.html

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса - РИА Новости, 06.07.2023

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса

Комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса, сообщил в четверг союз православных журналистов. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:47

2023-07-06T08:47

2023-07-06T09:43

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса, сообщил в четверг союз православных журналистов. Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. В своем телеграм-канале союз опубликовал видео, согласно которому представители правоохранительных органов также оцепили 69-й корпус монастыря. "Комиссия минкульта прибыла опечатывать отобранные корпуса", - говорится в еще одном сообщении организации. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882499538.html

https://ria.ru/20230704/tserkov-1882246281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, ситуация вокруг упц, в мире, религия