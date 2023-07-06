Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 06.07.2023 (обновлено: 21:38 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kosovo-1882686204.html
Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово
Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово - РИА Новости, 06.07.2023
Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово
Положение в Косово и Метохии из-за гонений на сербов стало невыносимым, ситуация в крае должна быть рассмотрена на специальном заседании Совбеза ООН, заявил... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:35
2023-07-06T21:38
в мире
косово
александр вучич
йенс столтенберг
оон
нато
совет безопасности оон
александр боцан-харченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Положение в Косово и Метохии из-за гонений на сербов стало невыносимым, ситуация в крае должна быть рассмотрена на специальном заседании Совбеза ООН, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в четверг, что запросит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с напряженностью в Косово и Метохии, а затем срочное заседание Совбеза ООН, а также рассмотрит призыв признать всех косовоалбанских силовиков террористами. Вучич огласил запрос Белграда к членам Совбеза ООН, он включает в себя прекращение деятельности всех косовоалбанских структур, угрожающих сербам, и их демилитаризацию. "Полностью разделяем оценки президента Сербии Александра Вучича в связи с невыносимой ситуацией в Косово и Метохии. Есть все причины, чтобы ситуация была рассмотрена на особом заседании Совбеза ООН с целью деэскалации, окончания гонений на сербов. Выступаем за решение косовского вопроса в международно-правовых рамках резолюции 1244 Совбеза ООН при полной прозрачности и объективности подхода всех участников", - написал посол России в Twitter. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230705/goneniya-1882361695.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230702/vuchich-1881746400.html
косово
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, александр вучич, йенс столтенберг, оон, нато, совет безопасности оон, александр боцан-харченко, сербия, россия, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Косово, Александр Вучич, Йенс Столтенберг, ООН, НАТО, Совет Безопасности ООН, Александр Боцан-Харченко, Сербия, Россия, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово

Посол России Боцан-Харченко поддержал запрос Вучича на заседание Совбеза ООН по Косово

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Положение в Косово и Метохии из-за гонений на сербов стало невыносимым, ситуация в крае должна быть рассмотрена на специальном заседании Совбеза ООН, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в четверг, что запросит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с напряженностью в Косово и Метохии, а затем срочное заседание Совбеза ООН, а также рассмотрит призыв признать всех косовоалбанских силовиков террористами. Вучич огласил запрос Белграда к членам Совбеза ООН, он включает в себя прекращение деятельности всех косовоалбанских структур, угрожающих сербам, и их демилитаризацию.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово
5 июля, 14:05
"Полностью разделяем оценки президента Сербии Александра Вучича в связи с невыносимой ситуацией в Косово и Метохии. Есть все причины, чтобы ситуация была рассмотрена на особом заседании Совбеза ООН с целью деэскалации, окончания гонений на сербов. Выступаем за решение косовского вопроса в международно-правовых рамках резолюции 1244 Совбеза ООН при полной прозрачности и объективности подхода всех участников", - написал посол России в Twitter.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Вучич рассказал об опасениях по поводу Украины и Косова
2 июля, 14:39
 
В миреКосовоАлександр ВучичЙенс СтолтенбергООННАТОСовет Безопасности ООНАлександр Боцан-ХарченкоСербияРоссияОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала