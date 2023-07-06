Посол России в Сербии поддержал запрос на заседание Совбеза ООН по Косово
Посол России Боцан-Харченко поддержал запрос Вучича на заседание Совбеза ООН по Косово
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Положение в Косово и Метохии из-за гонений на сербов стало невыносимым, ситуация в крае должна быть рассмотрена на специальном заседании Совбеза ООН, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в четверг, что запросит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с напряженностью в Косово и Метохии, а затем срочное заседание Совбеза ООН, а также рассмотрит призыв признать всех косовоалбанских силовиков террористами. Вучич огласил запрос Белграда к членам Совбеза ООН, он включает в себя прекращение деятельности всех косовоалбанских структур, угрожающих сербам, и их демилитаризацию.
"Полностью разделяем оценки президента Сербии Александра Вучича в связи с невыносимой ситуацией в Косово и Метохии. Есть все причины, чтобы ситуация была рассмотрена на особом заседании Совбеза ООН с целью деэскалации, окончания гонений на сербов. Выступаем за решение косовского вопроса в международно-правовых рамках резолюции 1244 Совбеза ООН при полной прозрачности и объективности подхода всех участников", - написал посол России в Twitter.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.